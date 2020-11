Nous avons testé la nouvelle Volkswagen Arteon 2.0 TDI de 150 ch. Changé plus qu’il n’y paraît

Deux ans après avoir testé une Volkswagen Arteon au niveau d’équipement Élégance et avec un 2.0 TDI de 150 ch, nous avons de nouveau rencontré un Arteon avec les mêmes caractéristiques.

Cependant, entre ce test et ce nouveau test, Arteon a été la cible (récente) d’un restylage et mise à jour, c’est-à-dire qu’en plus d’un look révisé, il se présente avec plus de technologie et aussi avec la dernière évolution du moteur 2.0 TDI que nous avons vu créé par la nouvelle Golf.

Cette mise à jour aura renforcé les arguments de Volkswagen qui entend «taper le pied» aux propositions prime? Dans les prochaines lignes, nous vous donnerons la réponse.

Tout comme toi

Le domaine où la rénovation d’Arteon était peut-être la plus discrète était l’esthétique. Il est vrai qu’Arteon a reçu de nouvelles jantes, pare-chocs et il est devenu possible d’étendre la signature lumineuse sur toute la largeur de la grille, mais ce sont des changements que seuls les plus attentifs remarqueront, car tout le reste reste le même.

Et, à vrai dire, heureusement. Personnellement je considère que, surtout à l’avant, Arteon a une forte personnalité, étant agréablement différente de Passat (et aussi visuellement plus agressive) tout en conservant la sobriété typique de la marque.

De plus, ses lignes évoquent une certaine sportivité qui garantit qu’Arteon ne laisse rien aux propositions prime segment en termes de capacité à attirer l’attention.

Qualité habituelle, ergonomie … pas vraiment

À l’intérieur de la Volkswagen Arteon, une chose apparaît rapidement: l’espace ne manque pas. Les avantages de la plate-forme MQB continuent de se faire sentir et que ce soit sur les sièges avant ou arrière, il est difficile de manquer d’espace à bord du modèle allemand.

En parlant d’espace, avec 563 litres de capacité, le coffre à bagages arrive (et reste) pour transporter les valises de quatre adultes, et la cinquième porte (la lunette arrière fait également partie du hayon) offre à Arteon une polyvalence agréable sans devoir renoncer au style.

Si ces caractéristiques sont restées inchangées avec le restylage, on ne peut pas en dire autant du reste de l’intérieur, qui a également subi des changements, plus visibles que ceux que l’on voit à l’extérieur et qui ont également plus d’impact sur l’interaction avec le modèle.

Dans un premier temps, la console centrale redessinée en est venue à offrir à l’intérieur d’Arteon un style légèrement plus différencié que celui que l’on retrouve à bord de la Passat, contribuant à une plus grande distinction entre les deux modèles.

D’autres nouveautés, telles que l’adoption du système MIB3 et le fait que le tableau de bord numérique soit devenu la norme, sont aussi, en elles-mêmes, des améliorations par rapport à l’Arteon que nous connaissions jusqu’à présent.

Si dans ces facteurs la rénovation d’Arteon vous a apporté de réelles améliorations, en revanche l’adoption des commandes numériques de la climatisation et du nouveau volant multifonction, soulève des doutes sur ses réels avantages. S’il est indéniable que dans le chapitre esthétique les deux apportent une valeur ajoutée à Arteon (et que le volant a même une très bonne adhérence), on ne peut pas en dire autant dans le chapitre ergonomie et ergonomie.

Les commandes de climatisation tactiles vous obligent à détourner le regard plus souvent et plus longtemps que ce qui serait souhaitable (par rapport à ce qui existait auparavant) et les commandes du nouveau volant multifonction prennent un certain temps pour s’habituer à les utiliser sans erreur. Et pourtant parfois ils «nous jouent des tours», nous amenant à aller dans un menu du tableau de bord numérique qui n’était pas celui souhaité.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Esthétiquement attrayante, les commandes numériques de la température nécessitent un certain temps d’adaptation.

Enfin, inchangée (et heureusement) la qualité de l’assemblage et des matériaux semble être restée. Le premier garantit que même sur les sols les plus dégradés, nous n’entendons pas de plaintes plastiques et le second garantit qu’une grande partie de l’habitacle est revêtue de plastiques agréables au toucher et à la vue.

Une vieille connaissance

Par coïncidence, ces derniers temps, il y a plusieurs voitures équipées du 2.0 TDI 150 ch que j’ai testées (en plus de l’Arteon j’ai roulé avec la Skoda Superb et la SEAT Tarraco) et la vérité est que plus je conduis de kilomètres au volant de voitures avec ce moteur, plus je l’apprécie.

Pujante qb, cela permet de combiner de manière très intéressante consommation et services, assurant dans le cas de la Volkswagen Arteon de longs kilomètres à des rythmes élevés sans avoir à se soucier beaucoup de la consommation ou de la visite des stations-service.

Ici, associé à une boîte DSG à sept rapports (rapide et fluide comme c’est la norme dans ces transmissions du groupe Volkswagen), ce moteur «s’accorde» assez bien avec le caractère routier d’Arteon.

Pour vous donner une idée, sur une autoroute à vitesse constante autour de 120 km / h, j’ai même vu l’ordinateur de bord indiquer des moyennes entre 4,5 et 4,8 l / 100 km et annoncer une autonomie de plus de 1000 km .

Déjà sur un parcours mixte, impliquant la ville, l’autoroute et les routes nationales, les moyennes oscillaient entre 5 et 5,5 l / 100 km, dépassant les six litres seulement lorsque j’ai décidé d’explorer plus intensivement les capacités dynamiques d’Arteon.

En parlant de cela, bien que la Volkswagen Arteon ne soit pas aussi interactive et amusante que la BMW 420d Gran Coupé ou l’Alfa Romeo Giulia (toutes deux à propulsion arrière), elle ne doit rien, par exemple, à la Peugeot 508 bien comportée et c’est plus passionnant au volant que la Toyota Camry.

De cette manière, son comportement est avant tout guidé par la prévisibilité, la sécurité et la stabilité, faisant de lui un authentique «cruiser» pour les longs trajets sur autoroute, un lieu où son confort de conduite se démarque.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Bien construite et avec un look agréablement plus distinct et dynamique que la Passat plus familière, la Volkswagen Arteon est destinée à ceux qui veulent plus de style, mais qui ne manquent pas non plus de niveaux de praticité et de polyvalence dans une utilisation plus familière.

De plus, il reste confortable et, lorsqu’il est associé à ce 2.0 TDI 150 ch, très économique.



© Thom V. Esveld / Raison automobile



Plus que de renforcer ses arguments (qui ne manquaient pas), cette rénovation a apporté à Arteon une mise à jour toujours bienvenue, surtout dans le chapitre technologique de plus en plus important.