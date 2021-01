Nous avons testé la Hyundai i10 N Line. Mini «fusée de poche» ou est-ce quelque chose de différent?

C’est une ligne N, ce n’est pas un N, c’est une ligne N ce n’est pas un N … C’est quelque chose que j’ai fini par me répéter plusieurs fois pour modérer les attentes sur le Hyundai i10 N Line et à quoi s’attendre de cette ville difficile.

C’est parce que, eh bien, regardez-le … Par rapport au reste de l’i10, la N Line ajoute une bonne dose d’attitude visuelle – en particulier le pare-chocs avec des feux diurnes à LED de conception spécifique – et des roues de 16 pouces frappantes. Il passerait facilement pour un rival de Volkswagen! GTI, mais non, ce n’est pas le cas.

Même s’il est le plus puissant et le plus rapide de la gamme – 100 ch et 10,5 s dans le 0 à 100 km / h -, et jusqu’à ce qu’il soit doté d’un amortissement spécifique (plus ferme), il manque «un peu comme ça» pour être un véritable fusée de poche. Surtout dans le domaine dynamique.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Ils sont drôles, non? Et ils sont standard, 16 « de diamètre.

Sur les routes sinueuses où les petites voitures ont tendance à briller, l’i10 N Line commence à captiver en raison de la réactivité du moteur et de la réponse immédiate de l’essieu avant aux changements de direction, ainsi que du très bon freinage et de sa très bonne pédale calibrée – cela donne une confiance énorme. quand nous nous appuyons sur eux.

Cependant, à ces rythmes «couteau dans les dents», nous avons rapidement découvert les limites du minuscule i10. L’essieu avant commence à paraître trop incisif, en grande partie à cause de la direction, excessivement légère (surtout dans les premiers degrés de performance) et sans offrir beaucoup de tact. Rejoignez la parure en courbe plus que d’habitude et un tarmac loin d’être idéal, et nous avons fini par secouer la petite i10 inconfortablement, comme si nous devions demander plus qu’elle ne peut offrir.

Cette couche supplémentaire d’efficacité dynamique que d’autres fusées de poche ils l’ont fait, mais j’ai aussi ressenti le manque d’un essieu arrière plus coopératif, non seulement pour aider à orienter l’avant vers l’intérieur de la courbe, mais pour augmenter le niveau d’interactivité et même celui de… amusant.

Il est nécessaire de lever un peu le pied pour que l’action des commandes et du châssis soit plus au diapason et que l’i10 N Line commence à mieux couler sur la route, en maintenant un rythme rapide. Ce n’est donc pas un fusée de poche, mais …

… Est, étonnamment, un stradiste compétent

Une qualité que j’ai fini par découvrir, par inadvertance, lorsque j’ai dû parcourir plus de 300 km pratiquement sans interruption pendant ma garde de la Hyundai i10 N Line. Les citadins ne sont généralement pas de bons conducteurs de route, mais comme João Delfim Tomé l’avait remarqué lors de son premier contact avec la nouvelle i10, cette ville semble plutôt provenir d’un segment supérieur.

ON Line n’est pas différent et pour plus, nous avons 100 ch à notre disposition – 100 ch qui font des miracles! Il irait encore plus loin et devrait être décrété: «Désormais, tous les citadins doivent avoir au moins 100 CV».

Non seulement la disponibilité de 100 ch et 172 Nm (à 1500 tr / min) garantit peu à peu des performances convaincantes au-delà de 1000 kg de l’i10 N Line (avec chauffeur à bord) – plus que les 10,5 vous laissent deviner -, car elles finissent par pour se marier très bien avec d’autres qualités déjà reconnues par les i10 restants, inhabituelles pour les citadins, à savoir leur posture en dehors de l’environnement urbain.

Un «arsenal» qui permet d’affronter en toute confiance tout tronçon autoroutier le plus long ou de surpasser, sans grande crainte, ce camion au niveau national, toujours avec des niveaux d’insonorisation et de confort très acceptables.

Sur l’autoroute, il s’est avéré plus stable et raffiné que ce à quoi je m’attendais, même si la bande-son 1.0 T-GDI n’est pas la plus musicale – rauque, mais plus « bagasse » qu’un Brian Adams ou Bonnie Tyler. Chez les nationaux, seules quelques irrégularités plus brusques ont secoué le petit i10, mais les banques n’ont pas «massacré» le corps même après plusieurs heures – cependant, elles manquent manifestement de soutien latéral et de jambe.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Beaucoup de plastique, mais en dessous se trouve un millier de turbo rauque mais vif.

Envoyé, mais appétit modéré

Même avec l’aiguille du compteur de vitesse (analogique) dépassant plusieurs fois 120 km / h sur l’autoroute et avec des réductions plus intempestives et un accélérateur écrasé pour certains dépassements chez les nationaux, les plus de 300 km ont donné 5,5 l / 100 km – pas mal…

Ce que l’i10 N Line a démontré, c’est qu’une consommation modérée ne doit pas nécessairement être synonyme de pachorrento. Pendant le temps qu’il était avec moi, le plus puissant et le plus rapide de l’i10 enregistrait une consommation entre un peu plus de quatre litres et moins de sept, selon le contexte. Oui, il dépense plus que le 67 ch i10 – pas autant que vous l’auriez imaginé au départ – mais l’augmentation de la disponibilité et des performances compense largement la différence.

Petit à l’extérieur …

… super à l’intérieur. Étroit, court mais grand, vu de l’extérieur, nous ne soupçonnerions guère qu’il y ait autant d’espace à l’intérieur de l’i10. Juste derrière, il est possible pour deux personnes de voyager confortablement, avec beaucoup d’espace pour la tête et les jambes. Comme il n’y a pas de tunnel de transmission, «resserrer» un troisième occupant n’est pas non plus une tâche impossible.

L’excellente utilisation de l’espace se poursuit dans le coffre, le 252 l étant annoncé parmi les meilleurs du segment. Ce n’est peut-être pas la meilleure voiture pour faire des changements, mais il suffit, et pourquoi pas, de profiter des incroyables capacités routières de l’i10 N Line et de partir en mini-vacances.

Il suffit de demander la marche d’accès entre l’ouverture du coffre et le sol et une autre étape entre le sol et lorsque nous plions les sièges – les autres i10 ont un plancher amovible qui peut niveler le sol avec tout le reste, mais la N Line ne l’a pas .

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Même dans cette version N Line plus rigide, la Hyundai i10 reste l’une des références des citadins. En plus de la maniabilité innée et de l’excellente utilisation de l’espace interne, la N Line ajoute une dose bienvenue de performances, grâce aux 100 ch du 1.0 T-GDI. Ceci sans pénaliser beaucoup la consommation par rapport au plus modeste 1.0 MPi de 67 ch.

Ce sont ces 100 ch qui contribuent grandement aux qualités inattendues de l’i10 N Line lorsque l’on sort de sa zone de confort, c’est-à-dire lorsque l’on quitte les limites de la ville. Qui savait qu’une petite ville pouvait être un roadster compétent? À mon avis, c’est le i10 à avoir.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Comme l’extérieur, l’intérieur a une emphase plus dure, avec plusieurs notes en rouge.

Ce n’est malheureusement pas un fusée de poche plus accessible, comme cela paraissait au départ, mais pour ceux qui recherchent une voiture pour un usage quotidien, assez expédiée, l’i10 N Line s’avère très enrichissante.

Les 17100 euros commandés semblent un peu élevés au départ et les trois stars de l’Euro NCAP peuvent nous laisser un peu en arrière (l’absence de quelques assistants de conduite plus sophistiqués a nui au classement final), mais entre choisir une i10 N Line ou une modèle du segment ci-dessus – pour le même prix, nous pouvons accéder aux versions les plus accessibles de divers utilitaires – et si l’espace absolu n’est pas une nécessité totale, cette ville polyvalente et expédiée devient très tentante.