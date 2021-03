Nous avons testé la Ford Puma Vignale avec transmission automatique. Le côté le plus «mince» de Puma?

LE Ford Puma il est rapidement tombé dans nos affections pour ses aptitudes dynamiques et pour le petit, mais très effervescent, mille trois cylindres turbo. Désormais, à l’instar de Puma Vignale – le niveau d’équipement le plus «luxueux» de la gamme -, il semble vouloir se mettre de «l’eau bouillante» en lui, ajoutant, à l’intérieur comme à l’extérieur, une dose supplémentaire d’élégance et de raffinement.

Pour y parvenir, on constate qu’à l’extérieur, la Puma Vignale s’est dotée d’une calandre distinctive, «saupoudrée» de multiples points chromés. L’application d’éléments chromés ne s’arrête pas là: on la retrouve sur les frises à la base des vitres et en bas de caisse. Il convient également de noter le traitement différentiel de la partie inférieure des deux pare-chocs.

Je laisse à chacun le choix de savoir si les ajouts de chrome sont bons ou non par rapport à la ST-Line plus connue, mais la combinaison avec les phares Full LED (de série), les roues de 19 ″ en option (18 ″ de série) et le également facultatif et couleur rouge de balayage de notre unité, nous pourrions faire tourner quelques têtes.



© Thomas van Esveld / Raison automobile



À l’intérieur, le point culminant est les sièges entièrement recouverts de cuir (dans la ST-Line, ils ne le sont que partiellement), qui dans la Vignale sont également chauffants (à l’avant). Le tableau de bord bénéficie également d’un revêtement spécifique (appelé Sensico) et de coutures en gris métallisé (Metal Grey). Ce sont des choix qui contribuent à élever la perception du raffinement à bord du Puma par rapport à la ST-Line plus sportive, mais rien qui la transfigure.

Raffiné en apparence et aussi en conduite?

Ainsi, à première vue, le Puma Vignale nous convainc presque qu’il s’agit d’une facette plus raffinée et raffinée de la personnalité coriace du petit SUV de Ford. Le problème, si on peut appeler cela un problème, c’est quand on bouge; il n’a pas fallu longtemps pour que cette perception s’estompe et que le véritable caractère du Puma émerge.



© Thomas van Esveld / Raison automobile

L’intérieur hérité de la Ford Fiesta et d’apparence quelque peu générique, contrairement à l’extérieur, cependant, l’ambiance à bord bénéficie des revêtements particuliers du Vignale.

Après tout, sous le capot, nous comptons toujours sur les services du «nerveux» 1.0 EcoBoost 125 ch. Ne vous méprenez pas; le 1.0 EcoBoost, même s’il n’est pas le plus raffiné des unités, reste un argument fort et un motif d’appel de Puma.

La nouveauté, dans ce cas, est son mariage avec la boîte automatique à sept rapports (double embrayage), mais qui ne fait que peu ou rien pour diluer son tempérament vif – et heureusement… – malgré la tendance à changer de vitesse le plus tôt possible, ne permettant pas au moteur de monter aux régimes les plus élevés, où le trois cylindres se sent étonnamment à l’aise contrairement à d’autres moteurs similaires.



© Thomas van Esveld / Raison automobile

Le volant est en cuir perforé. Très bonne adhérence, mais le diamètre pourrait être un peu plus petit.

Pour mieux profiter du caractère «effervescent» du moteur, il faut sélectionner le mode de conduite Sport. Dans ce mode, la boîte à double embrayage permet au moteur de monter plus vite avant de changer de vitesse et son action est encore plus convaincante que dans d’autres modèles à double boîte à embrayage dans des modes comparables. Alternativement, nous pouvons choisir de sélectionner manuellement les ratios en utilisant les «micro-onglets» derrière le volant – bien qu’ils puissent être plus grands et ne pas tourner avec le volant.

Un autre aspect qui ne joue pas en faveur de cette interprétation plus « chic » de Puma est lié à son insonorisation. Nous l’avons déjà mentionné à des occasions précédentes, mais ici, cela semble être plus évident, en raison de la culpabilité, je présume, des roues optionnelles de 19 ″ et des pneus à profil inférieur qui accompagnaient cet appareil. Le bruit de roulement, même à des vitesses plus modérées (90-100 km / h) devient plus évident que dans la ST-Line avec des roues de 18 ″ (qui n’était pas non plus la meilleure).

Plus de jante et moins de profil de pneu n’aident pas non plus à résoudre le problème d’amortissement. La Ford Puma se caractérise par être sèche et ferme, et avec ces roues, cette caractéristique a été augmentée.

En revanche, dynamiquement, la Puma, même dans cette finition Vignale, reste la même qu’elle. Ce que vous perdez en confort gagne en contrôle (des mouvements de la carrosserie), en précision et en réactivité du châssis. De plus, nous avons un essieu arrière coopératif pour mettre une bonne dose de divertissement dans ces moments plus accélérés.



© Thomas van Esveld / Raison automobile

Les sièges du Vignale sont entièrement revêtus de cuir.

C’est le auto La Ford Puma me convient-elle?

La Ford Puma, même dans cette tenue Vignale plus sophistiquée, reste comme lui. C’est toujours l’une des références du segment lorsqu’il s’agit de combiner les avantages les plus pratiques de cette typologie avec une expérience de conduite véritablement captivante.



© Thomas van Esveld / Raison automobile

Les sièges sont un peu fermes, pas les plus confortables du segment, mais offrent un soutien raisonnable.

Cependant, il est difficile de recommander cette Puma Vignale par rapport à la ST-Line / ST Line X. La plupart des équipements présents dans le Vignale se retrouvent également dans la ST-Line (bien que, dans l’un ou l’autre article, il augmente le liste des options sélectionnées), et il n’y a pas de différences par rapport au réglage dynamique (par exemple, il n’est plus confortable, comme son orientation plus raffinée le promet).

En ce qui concerne la boîte à double embrayage, la décision est un peu plus ambiguë. Tout d’abord, c’est une option qui ne se limite pas à Vignale, mais qui est également disponible sur d’autres niveaux d’équipement. Et il n’est pas difficile de justifier cette option; il est indéniable qu’il contribue à une utilisation plus confortable au quotidien, notamment en conduite urbaine, faisant un bon match avec le 1.0 EcoBoost.



© Thomas van Esveld / Raison automobile



D’un autre côté, cela rend la Puma plus lente en performances et plus chère par rapport à la ST-Line X avec boîte de vitesses manuelle que j’ai testée sur les mêmes routes l’année dernière. J’ai enregistré une consommation entre 5,3 l / 100 km à régimes stabilisés modérés (4,8-4,9 avec boîte manuelle) qui est passée à 7,6-7,7 l / 100 sur autoroute (6,8-6, 9 avec boîte manuelle). Sur les trajets plus courts et urbains, il se situait à quelques dixièmes au nord des huit litres. Les pneus plus larges, en raison des roues en option, n’aident pas non plus dans ce sujet particulier.

La Ford Puma ST-Line avec ce moteur (125 ch), mais avec boîte de vitesses manuelle reste l’option la plus équilibrée de la gamme.