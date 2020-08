Nous avons testé la BMW X3 xDrive30e. Un bon hybride rechargeable même lorsque la batterie est épuisée?

Une sorte de lien entre le X3 «normal» et le nouvel iX3, le BMW X3 xDrive30e est l’un des (nombreux) modèles hybrides brancher de la marque bavaroise et essaie de combiner le meilleur des deux mondes.

D’une part, nous avons un moteur électrique et entre 43 km et 51 km d’autonomie purement électrique (cycle WLTP) à utiliser – un atout, surtout lorsque nous roulons en milieu urbain.

D’autre part, nous avons un quatre cylindres en ligne à essence, de 2,0 l et 184 ch, ce qui nous permet de faire face à des trajets plus longs sans avoir à nous soucier de l’emplacement de la prochaine borne de recharge.

Sur le papier, cela peut sembler la combinaison parfaite, mais le X3 xDrive30e tient-il réellement tout ce qu’il promet? Et quand la batterie est-elle épuisée? Voyez-vous vos arguments considérablement réduits ou s’agit-il toujours d’une proposition à considérer?

Maintenant, bien sûr, il n’y a qu’une seule façon de trouver les réponses à ces questions et c’est pourquoi nous avons testé la nouvelle BMW X3 xDrive30e.

C’est hybride brancher? J’ai à peine remarqué

En commençant par l’esthétique de ce X3 xDrive30e, la vérité est que seuls les plus attentifs devraient se rendre compte que cette version a ajouté des électrons à leur alimentation.

À l’exception d’un logo discret et d’un port de chargement, la variante hybride brancher du X3 est pratiquement le même que les autres, étant basé sur la sobriété et le fait qu’il possède encore le fameux «double rein» aux dimensions que l’on peut considérer comme «normales».

Personnellement, j’apprécie le style quelque peu classique du modèle BMW, qui réussit à rester sobre, mais en même temps imposant (il y avait plusieurs têtes que j’ai vues tourner sur son chemin) sans paraître démodé ou beaucoup vu.

© João Delfim Tomé / Razão Automóvel. Édition: © Thom V. Esveld / Razão Automóvel La porte de chargement et un petit logo sont les principales différences esthétiques par rapport au reste du X3.

À l’intérieur? Qualité «à couper le souffle»

Comme à l’extérieur, l’intérieur de la BMW X3 xDrive30e est pratiquement identique à celui des versions purement à combustion. De cette façon, nous avons une cabine au look sobre et où la qualité est le mot d’ordre.

Celui-ci utilise des matériaux doux et agréables au toucher, avec un assemblage qui s’est avéré robuste. Même sur un chemin de terre en mode électrique silencieux, le X3 xDrive30e est à la hauteur de la renommée de la marque dans ce chapitre.

Dans le chapitre ergonomique, il faut noter que le X3 xDrive30e est resté fidèle aux commandes physiques – il y a encore pas mal de boutons que l’on voit à l’intérieur – et cela se traduit par une période moins habituelle à son utilisation. C’est qu’en plus du système de climatisation et de la radio, le infodivertissement il dispose d’une commande physique (le fameux iDrive), un atout pour naviguer dans ses nombreux menus et sous-menus.

© João Delfim Tomé / Razão Automóvel. Édition: © Thom V. Esveld / Razão Automóvel Complet et doté de bons graphismes, le système d’infodivertissement ne pèche que par l’excès de sous-menus qui nécessitent une certaine adaptation.

Cependant, il y a un chapitre dans lequel cette version hybride brancher il perd par rapport à ses homologues propulsés uniquement à l’essence ou au diesel et se trouve, justement, dans l’espace. Si en termes de quotas d’habitabilité tout est resté le même, avec de la place pour quatre adultes pour voyager confortablement, il n’en est pas de même dans le coffre à bagages.

Lors de l’accueil de la batterie de 12 kWh sous les sièges arrière, le réservoir de carburant a dû être repositionné au-dessus de l’essieu arrière. Le résultat? L’ancien 550 litres de capacité du coffre à bagages est tombé à 450 litres, et dans cet espace, il est encore nécessaire de loger le chargeur lourd (et grand).

© João Delfim Tomé / Razão Automóvel. Édition: © Thom V. Esveld / Razão Automóvel L’installation des batteries sous les sièges arrière «volait» de l’espace dans le coffre.

Économie avec batterie…

Comme on peut s’y attendre, alors que la batterie qui alimente le moteur électrique de 109 ch intégré à la boîte automatique à huit rapports Steptronic est chargée, le X3 xDrive30e atteint une consommation remarquable, avec une réelle autonomie en mode 100% à environ 40 km en conduite normale. .

© João Delfim Tomé / Razão Automóvel. Édition: © Thom V. Esveld / Razão Automóvel Ce graphique “dénonce” quand le X3 xDrive30e “fait voile”. Fait intéressant, ce n’était pas le cas à cette occasion.

En utilisant principalement le mode hybride, la consommation était de l’ordre de 4 à 4,5 l / 100 km, avec la bonne gestion de la charge de la batterie assurée par le système hybride. brancher impressionner.

Pourtant, ce qui impressionne le plus lorsque nous avons une batterie, ce sont les avantages. Puissance maximale combinée de 292 ch et couple maximal combiné de 420 Nm, donc cette BMW X3 xDrive30e se déplace avec une aisance agréable.

… Et sans ça

Si la consommation alors que nous avons une batterie chargée répond aux attentes, celles que nous atteignons lorsqu’elle n’a plus de charge – en réalité, la batterie ne se décharge jamais complètement, même pour préserver sa bonne santé -, surprise du côté positif.

Sur un parcours divisé en environ 80% sur route / autoroute et 20% en ville, le X3 xDrive30e a consommé des balises entre 6 et 7,5 l / 100 km, profitant de toutes les descentes ou décélérations pour recharger la batterie, principalement dans les modes de conduite «Normal» et «Eco Pro».

Dynamiquement, c’est une BMW, bien sûr

S’il y a un chapitre dans lequel peu importe que la BMW X3 xDrive30e soit chargée ou non, c’est dans le chapitre dynamique, avec le modèle allemand à la hauteur des rouleaux dynamiques qui caractérisent BMW. Ceci compte tenu des plus de deux tonnes de poids de cet hybride brancher.

Nous avons une direction directe et légère (même si en mode “Sport” elle peut être considérée comme un peu lourde) et un châssis qui permet une conduite interactive. Tout cela contribue à rendre la BMW X3 xDrive30e encore plus agréable à conduire.

Quand on ralentit, le SUV allemand revient avec un haut niveau de raffinement et de silence à bord, même en roulant sur l’autoroute, où on a l’impression de «pêcher dans l’eau».

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Le meilleur compliment que nous puissions faire à la BMW X3 xDrive30e est qu’elle est plus qu’un hybride brancher, une BMW typique, ajoutant à toutes les qualités reconnues dans les modèles de la marque allemande la valeur ajoutée de ce type de mécanique.

Bien construit et confortable, le X3 xDrive30e conquiert dans cette version des compétences urbaines qui lui étaient inconnues (grâce au moteur électrique). Quand on quitte la ville on a un bon système hybride brancher ce qui permet d’atteindre une bonne consommation tout en s’amusant aux commandes d’un des SUV les plus dynamiques du segment.

Toujours dans la tradition BMW, il y a le fait que certains équipements sont relégués dans la liste des options qui ne devraient pas l’être, comme l’assistant d’entretien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptative ou le lecteur de panneaux de signalisation – pour en savoir plus sur un modèle qui voit son prix commencer au-dessus de 63 mille euros.

En conclusion, pour ceux qui recherchent un SUV prime, de qualité, suffisamment spacieux pour vous permettre de vous déplacer en milieu urbain sans dépenser de carburant «rivières» et de manière plus respectueuse de l’environnement, la BMW X3 xDrive30e est l’une des principales options à prendre en compte.

