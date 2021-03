Nous avons testé la BMW X2 xDrive25e. Plug-in hybride pour ceux qui veulent plus de style

Comme les frères Larrabee dans le film classique «Sabrina», le X1 xDrive25e et X2 xDrive25e ils viennent de la même famille, ils ont eu la même «éducation» (dans ce cas, ils partagent la mécanique et la plate-forme), mais ils revêtent des caractères très différents.

Alors que la première est présentée comme une proposition plus familière (et plus sobre), la seconde prend un look plus sportif, dynamique, moins conservateur et capable de capter plus d’attention (en particulier dans la couleur de l’unité testée).

Faire ainsi « sacrifie » une partie de la composante pratique offerte par votre frère, mais cela ne signifie pas que cela ne continue pas à être une proposition à considérer.

Double personnalité

Équipé exactement du même système brancher du X1xDrive25e que nous avons déjà testé, le X2 xDrive25e «abrite» un moteur à essence de 125 ch avec un moteur électrique arrière de 95 ch.

Le résultat final est une puissance maximale combinée de 220 chevaux et une transmission intégrale qui permettent au SUV (ou sera-ce plus crossover?) de BMW assumant deux personnalités différentes selon les besoins.

Lorsque l’on veut (ou a besoin) d’économiser, une bonne gestion des batteries permet des moyennes d’environ 5 l / 100 km et, si les batteries sont complètement chargées, on peut facilement parcourir plus de 40 km en mode 100% électrique.

Lorsque nous voulons explorer la «veine dynamique» du X2, et pour cela nous avons les modes de conduite «Sport» et «Sport +» qui augmentent le poids de la direction et améliorent la réponse de l’accélérateur, l’ensemble hybride ne déçoit pas, nous permettant d’imposer des rythmes qui viennent impressionner.

Tout commence à se produire beaucoup plus vite que prévu et nous avons ensuite l’occasion d’assister aux capacités dynamiques du X2. La direction est rapide et directe, la suspension a un contrôle impressionnant de plus de 1800 kg et l’efficacité assurée par la transmission intégrale nous permet de plier (très) rapidement.

Est-ce amusant? Pas du tout, ce que nous avons, ce sont des niveaux d’efficacité et de sécurité très élevés qui nous donnent une agréable facilité pour affronter rapidement les courbes sans craindre de «manquer de talent».

Il va sans dire qu’à ces occasions la consommation «monte en flèche» et j’ai même vu l’ordinateur de bord pointer des moyennes de 9,5 à 10 l / 100 km. Cependant, compte tenu des rythmes imposés, ces chiffres ne doivent même pas être considérés comme excessifs, car ils ne l’étaient pas pour le système hybride brancher serait toujours supérieur.

Et à l’intérieur, comment est-ce?

Une fois assis au volant de la BMW X2 xDrive25e, il n’est pas facile de trouver des différences avec votre «frère». Le design est le même, la qualité perçue et la robustesse aussi, et les seules différences qui «ressortent» sont des finitions plus accrocheuses et le volant sport M avec un look plus agréable et une bonne adhérence.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

L’intérieur est pratiquement le même que celui du X1.

En ce qui concerne l’espace, seuls ceux qui reviennent remarqueront les différences. L’espace en hauteur a diminué (son design extérieur l’oblige), mais la vérité est que cela n’affecte pas le confort de ceux qui voyagent dans ces lieux.

Le coffre à bagages fait 410 litres (60 litres de moins que dans le X2 «normal» et 40 litres de moins que le 450 proposé par le X1 xDrive25e).



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Malgré l’espace pour la tête réduit par rapport au X1, les occupants des sièges arrière voyagent confortablement…

Est-ce la bonne voiture pour vous?

Pour ceux qui apprécient les qualités du système hybride brancher du X1 xDrive25e, mais le trouve trop conservateur, le X2 est probablement le choix idéal.

Après tout, il garde toutes les qualités techniques de son «frère», mais ajoute un look qui, à mon avis, est bien réalisé et le rapproche d’un public plus jeune ou qui privilégie un look plus sportif.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Ce sont les petits détails comme le logo sur le montant C qui aident le X2 à se démarquer.

Est-ce une proposition particulièrement favorable pour les familles? Pas vraiment, mais pour ces fonctions, il y a déjà le X1. Le rôle de cette BMW X2 xDrive25e n’est pas très différent des anciennes versions à trois portes, dont beaucoup ont un look différent et plus sportif. Et le tout avec le même rapport consommation / performances convaincant.