« Nous avons terminé l’album, nous attendons juste 2021 »

COVID-19 a retardé leurs plans et Migos veut offrir aux fans l’expérience complète de la sortie de l’album.

Il était prévu que Culture III arriverait dans le courant de 2020, mais l’album attendu de Migos n’est jamais arrivé. Comme beaucoup d’autres artistes, la pandémie COVID-19 a jeté une clé dans la musique et les projets de tournées alors que des mois de l’année étaient passés enfermés à l’intérieur. Les fans de Migos attendaient des nouvelles de la sortie de l’album, et Quavo a offert une mise à jour à Kevin Durant sur son Les ETC Podcast.

Dimitrios Kambouris / Employé / « Cette année, vous savez, nous avons dû beaucoup repousser la cause du COVID », a déclaré Quavo. « En ce moment, nous attendons juste Culture III. On en a fini avec l’album, on attend juste 2021, donc tout peut monter. Nous ne voulons pas le laisser tomber maintenant. Nous voulons l’agitation, nous voulons bouger, nous voulons être à l’extérieur. Nous voulons le laisser tomber et partir en tournée. « Quavo a expliqué que Culture IIILa sortie de l ‘a besoin de l’ expérience complète, donc le groupe préfère attendre. « Nous voulons avoir un album à l’écoute et avoir des gens dans le thang et vraiment entendre l’album, genre, je ne peux pas laisser tomber aucun album et laisser Internet juger mon album », a ajouté le rappeur en riant. « Cela n’a tout simplement pas de sens. Je veux juste être avec les gens. Je veux toucher les gens et c’est ce que nous allons faire en haut de l’année. » Écoutez le clip ci-dessous et assurez-vous de consulter notre article sur le projet à venir de Migos: « Nouvel album de Migos («Culture 3»): Tout ce que nous savons.«