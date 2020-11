Nous avons profité de l’abattage de la faune de l’Antarctique depuis sa découverte il y a 200 ans

La conversation23 nov.2020 à 13:15:30 IST

Il y a deux cents ans, le 17 novembre, le capitaine du navire du Connecticut Nathaniel Palmer a repéré le continent antarctique, l’une des trois parties à le faire en 1820. Contrairement aux explorateurs Edward Bransfield et Fabian von Bellingshausen, Palmer était un chasseur de phoque qui a rapidement vu des opportunités économiques dans les riches terrains de chasse de la péninsule antarctique.

Au cours des deux siècles qui ont suivi, l’Antarctique a connu une série de développements commerciaux, scientifiques et diplomatiques. Tandis que certains pays ont tenté de revendiquer un territoire sur le continent dans la première moitié du 20e siècle, la région est aujourd’hui gouvernée par le biais de laSystème du Traité ntarctique.

Bien que le traité prétende gouverner l’Antarctique dans l’intérêt de toute «l’humanité», certains pays ont tiré plus d’avantages de la région que d’autres. Alors que l’exploitation minière est actuellement interdite en vertu du Traité sur l’Antarctique et que le temps de la chasse au phoque et à la baleine est révolu, les ressources marines vivantes de l’Antarctique sont toujours exploitées à ce jour.

Fourrure et graisse

Palmer a été suivi par une ruée vers d’autres navires de phoque, principalement des États-Unis et de Grande-Bretagne, qui ont méthodiquement tué des otaries à fourrure le long des plages de l’Antarctique, amenant rapidement les populations au bord de l’extinction. La fourrure de phoque était utilisée pour les vêtements aux 18e et 19e siècles dans de nombreuses régions du monde et était une partie importante de Commerce américain et européen avec la Chine Dans le 19ème siècle.

L’étanchéité des fourrures avait une vraie qualité de boom et de buste. Une fois qu’une région était cueillie, les chasseurs se déplaçaient vers des terres plus fertiles. Avant 1833, au moins sept millions d’otaries à fourrure ont été tuées dans l’Antarctique et la région subantarctique. Dès 1829, le naturaliste britannique James Eights déplorait la perte de l’otarie à fourrure sur la péninsule antarctique: «Ce magnifique petit animal était autrefois le plus nombreux ici.

Les éléphants de mer étaient également chassés, mais pour leur graisse, qui pouvait être transformée en pétrole. Il n’était pas difficile pour les chasseurs de les conduire sur les plages, de les lancer dans le cœur (ou, plus tard, de leur tirer dessus dans le crâne), de drainer leur sang et de retirer leur graisse. « Nous avons laissé les choses mortes, crues et charnues, allongées sur la plage, » selon un scellant. le les oiseaux ramassaient les squelettes propres en quelques jours.

L’étanchéité a rapidement décliné dans les années 1960, en raison d’un mélange de sentiments culturels en évolution et de la disponibilité changeante d’autres matériaux, tels que les plastiques, qui pourraient être transformés en vêtements synthétiques chauds et en lubrifiants à base de pétrole.

La diffusion de images montrant le phoque canadien au début des années 1960 scandalisé les citoyens nord-américains et européens et a provoqué un changement rapide d’attitude envers l’étanchéité. La Convention pour la conservation des phoques de l’Antarctique a été signée en 1972, réglementant l’abattage à grande échelle des phoques pour toutes les nations de la région. Aujourd’hui, la population de les otaries à fourrure ont rebondi, avec un colonie de plus de cinq millions sur la Géorgie du Sud seulement, bien que les effectifs aient diminué depuis 2000. Les éléphants de mer ont eux aussi largement rebondi, avec une population stable estimée à 650000 depuis le milieu des années 1990.

Eau rouge sang

Les zones de chasse à la baleine au large de l’Antarctique étaient si riches qu’elles attiraient des flottes de nombreux pays. D’abord sont venues les entreprises norvégiennes et britanniques, qui ont ensuite été rejointes par d’autres d’Allemagne, de Russie, des Pays-Bas et du Japon. La chasse à la baleine avait eu lieu dans l’océan Austral au 19e siècle, mais ce n’est que dans la première moitié du 20e siècle que les baleines y ont été chassées jusqu’à l’extinction.

Au 19e siècle, l’huile de baleine était principalement utilisée comme combustible pour lampe. Mais après 1910, de nouvelles utilisations ont été trouvées pour l’huile, y compris uns lubrifiants industriels et graisses alimentaires.

La chasse à la baleine est devenue extrêmement lucrative pour un petit groupe d’entreprises, y compris Unilever, dont les premières fortunes ont été construites à partir de margarine à base d’huile de baleine.

Au début, les baleines tuées en mer devaient être amenées à une station côtière pour être traitées. En 1925, un observateur a écrit: «Quelle odeur épouvantable c’est… L’eau dans laquelle flottent les baleines et sur laquelle nous roulons aussi, est rouge sang. À partir de la fin des années 1920, ces les stations côtières ont été remplacées par des stations baleinières pélagiques, où les baleines étaient traitées plus efficacement sur les navires-usines en mer.

En 1946, des efforts internationaux ont été faits pour protéger les baleines. Le but de la Commission baleinière internationale créée cette année-là «pour assurer la bonne conservation des stocks de baleines et ainsi permettre le développement ordonné de l’industrie baleinière».

Mais, à nouveau dans les années 1960, l’attitude du public envers les baleines, comme les phoques, a commencé à changer lorsque les écologistes ont révélé qu’il s’agissait de créatures très intelligentes et sociables qui chanté dans les profondeurs de l’océan. La plupart des pays ont cessé la chasse à la baleine dans l’Antarctique à la fin des années 1960 – à cause de cette conscience et aussi parce qu’il existait des alternatives bon marché aux produits baleiniers.

Pêche

La riche vie marine de l’Antarctique continue d’être exploitée aujourd’hui. Le krill et la légine ont commencé à être pêchés dans les années 1970.

Krill, un petit crustacé ressemblant à une crevette, est utilisé dans les compléments nutritionnels et les aliments pour animaux de compagnie. La Norvège, la Chine, la Corée du Sud et le Chili sont ses plus gros récolteurs. La légine, commercialisée sous le nom de bar chilien, figure sur les menus du monde entier.

Depuis 1982, la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique gère ces pêcheries avec l’objectif primordial de maintenir l’ensemble de l’écosystème. Les baleines, les phoques, les oiseaux et autres poissons dépendent du krill, ce qui en fait un élément essentiel de l’écosystème marin antarctique.

Alors que le krill et la légine sont actuellement tous deux abondants dans l’Antarctique, on ne sait pas combien réduction de la glace de mer et évolution des schémas de migration des prédateurs qui se nourrissent de ces espèces affectent leurs populations.

Historiquement et actuellement, seul un petit nombre de personnes ont profité des ressources vivantes de l’Antarctique, au détriment des populations animales. Même si une récolte durable est désormais possible, le changement climatique mine rapidement la stabilité écologique de l’Antarctique.

Bien que majeur les campagnes environnementales tentent de sensibiliser de la fragilité de l’Antarctique, la plupart des consommateurs de ses produits ne connaissent probablement même pas leur provenance. Les populations de baleines et de phoques continuent de se rétablir d’une surexploitation passée, mais les impacts futurs des pratiques de pêche actuelles et du changement climatique sont incertains.

Daniella McCahey, Professeur adjoint d’histoire, Texas Tech University et Alessandro Antonello, Chercheur principal en histoire, Université Flinders

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

