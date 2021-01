«  Nous avons pris les bonnes décisions au bon moment  », a déclaré le ministre, bien que le Royaume-Uni ait enregistré plus de 100000 décès de Covid

Un ministre britannique a insisté sur le fait que le gouvernement avait agi «de manière décisive» tout au long de la pandémie de coronavirus et avait pris des décisions correctes conformément à la science et aux informations mises à disposition.

S’exprimant mercredi, un jour après que le nombre de morts de Covid-19 au Royaume-Uni a dépassé 100000, le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a déclaré à Sky News que le gouvernement avait fait de son mieux et pris le «Les bonnes décisions au bon moment.»

Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour protéger la vie des gens et aider à surmonter la tempête, et faire traverser au pays cette période très difficile.

«Nous avons pris les décisions que nous pouvions à l’époque sur la base des informations dont nous disposions,» il a dit.

Le secrétaire au logement a insisté sur le fait que le gouvernement a toujours « action décisive » tout au long de la pandémie, notamment en établissant des confinements, en revenant sur les plans de Noël et en agissant sur de nouvelles variantes du virus. Il n’y a pas de manuel pour faire face à une pandémie, a-t-il noté.

«Le plus important maintenant est de se concentrer sur le vaccin et de s’assurer qu’il se déroule au rythme», Jenrick a ajouté.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il était « profondément désolé » pour les vies qui ont été perdues pendant la pandémie lors d’un briefing télévisé mardi. Flanqué de son médecin-chef, Chris Whitty, et du conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance, le trio a mis en garde contre des jours plus sombres à venir.

Il y aura «Beaucoup plus de décès au cours des prochaines semaines» avant que les effets du déploiement des vaccins dans le pays ne commencent à se faire sentir, a averti Whitty.

Les chefs de l’opposition ont rapidement critiqué le gouvernement. Le libéral démocrate Ed Davey a appelé à une enquête publique immédiate, tandis que le chef du parti travailliste Keir Starmer a qualifié cette sombre étape de «Tragédie nationale».

Le secrétaire fantôme de la Santé, Jonathan Ashworth, a déclaré à la BBC que le gouvernement avait fait «Erreurs monumentales» et « Une litanie d’erreurs » cela a conduit à l’un des pires taux de mortalité au monde.

Mardi, les statistiques officielles ont montré que le Royaume-Uni avait franchi le cap solennel de 100 000 décès de Covid-19. Ce chiffre est le plus élevé d’Europe et l’un des plus élevés au monde.

Plus de 3,5 millions de personnes ont été testées positives pour le virus depuis le début de la pandémie, dont 20 089 nouveaux cas mardi.

