Nous avons prévisualisé League of Legends: Wild Rift, pour la première fois sur les smartphones

Il y a des jeux qui une fois explosés sont devenus de véritables phénomènes, avec des communautés gigantesques et un soutien constant des développeurs au fil des ans. C’est le cas de League of Legends, célèbre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) de Riot Games sorti en 2009. 11 ans plus tard, le titre reste toujours un point fixe, notamment dans le paysage compétitif des e-sports. Dans l’ensemble, ce qui a fait la renommée de la marque League of Legends au cours de la dernière décennie, c’est sa capacité à unir des utilisateurs fidèles avec de nouveaux fans grâce à des initiatives originales. De la musique K-pop de K / DA aux nouvelles formules qui tirent parti du monde de League of Legends, comme le jeu de cartes en ligne Legends of Runeterra, et le nouveau League of Legends: Rift sauvage.

Annoncé en octobre de l’année dernière, League of Legends: Wild Rift vise à apporter l’expérience MOBA classique de Riot Games aux appareils mobiles et aux consoles. Le jeu est actuellement en phase bêta, donc pas dans sa version finale. En Italie, cette bêta sera ouverte à tous à partir de 10 décembre. Nous avons pu le tester en avant-première sur des smartphones avec un système d’exploitation Android, à travers un événement réservé à la presse.

Ceux qui sont habitués à jouer à League of Legends sur PC se sentiront initialement déstabilisés par les commandes à l’écran de Wild Rift, qui sont clairement tactiles. Cependant, une fois que l’impact initial est passé, le levier de commande double il s’avère intuitif. Un autre élément de jeu réadapté est la vue, qui est désormais semi-statique sur le personnage contrôlé, car le joueur ne peut pas avoir le contrôle direct de la caméra. Cela affecte également la visibilité de la carte, qui est toujours réduite par rapport à l’expérience PC.

Le vrai point culminant de League of Legends: Wild Rift est cependant la vitesse. Au cours des déclarations des derniers mois, Riot Games a toujours précisé la volonté de soutenir les anciens et les nouveaux fans à travers une conception de jeu plus rationalisée et conviviale. Il le fait à travers une version de jeu qui divise par deux les temps caractéristiques vus sur PC. League of Legends: les matchs de Wild Rift durent en moyenne 15 minutes, contre les 40 nécessaires dans les batailles informatiques. En plus de la réduction des temps, une rationalisation des mécanismes de jeu est évidente. Par exemple, dans le cas du casting de compétences à distance, il vaut mieux parler Tir d’habileté. En termes plus spécifiques, il n’est plus nécessaire de sélectionner la compétence, de viser la zone sur laquelle frapper et de lancer le tir, mais de choisir simplement où diriger la compétence et de la lancer. Même l’attaque de base est rendue plus engageante, car il est nécessaire d’appuyer sur la commande appropriée à l’écran, au lieu de tout faire automatiquement comme cela se passe sur PC. De plus, pendant un match, vous montez de niveau beaucoup plus rapidement, ce qui rend même les achats en jeu plus fréquents.

Et en parlant d’achats, League of Legends: Wild Rift présente la caractéristique Boutique d’objets, où vous pouvez utiliser la devise du jeu pour acheter des améliorations pendant un match – il y a aussi un bouton achat rapide pour optimiser le temps -, en plus du magasin classique où vous pouvez acheter des skins, des poses, des emotes, des emblèmes de rift, des icônes. Enfin les Champions, les vrais protagonistes: League of Legends: Wild Rift présente actuellement les mêmes que ceux déjà connus sur PC, comme Jinx, Sona, Varus, etc. Actuellement pour le jeu complet 50 échantillons sont attendus, qui sera progressivement révélée dans les prochains mois. Ensuite, il y a toute une série d’ajouts visant à élargir l’expérience, comme l’inclusion d’un nouveau rang dans le classement, c’est-à-dire émeraude.

Après ce qui a été rapporté, il est juste de souligner qu’une plus grande vitesse ne signifie pas sacrifier la profondeur stratégique typique de League of Legends. Lors de notre test bêta, Wild Rift s’est avéré fidèle à l’essence classique du MOBA de Riot Games, bien que plus immédiat. Il ne reste plus qu’à attendre le lancement officiel de la version bêta, pour comprendre si le travail minutieux effectué par la maison de logiciels américaine va percer en dehors du public PC.