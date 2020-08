Nous avons prévisualisé le nouveau mode Playgrounds de DIRT 5

L’un des fers de lance de la conduite cette année est sans aucun doute DIRT 5. Codemasters y travaille depuis longtemps et c’est pratiquement devenu le premier titre avoué annoncé pour la nouvelle génération. Avec la Xbox Series X à l’esprit, la possibilité de proposer un 120 fps inédit et une offre de tests et de modes à couper le souffle, elle a encore beaucoup à apprendre jusqu’à son lancement le 16 octobre.

Et justement pour cela nous vous écrivons aujourd’hui, pour vous montrer l’une de ses plus grandes nouveautés, le mode Playgrounds.

Qu’est-ce que le mode DIRT 5 Playgrounds?

Eh bien, comme son nom l’indique, c’est un terrain de jeu où nous pouvons construire notre propre test. Grâce à un éditeur efficace et simple, nous pourrons créer une multitude de circuits pour les télécharger sur le réseau et que chacun ait la possibilité de les essayer et de battre votre record. Bien sûr, nous allons expliquer tout ce que nous avons vécu dans cet aperçu presse exclusif, mais d’abord, quelques détails que nous devons revoir.

Pour le moment, la version testée était très incohérente graphiquement, bien que des performances étonnamment très bonnes, même avec un choix entre qualité et performance (à 60 ips). Les mêmes développeurs nous ont dit qu’il est normal qu’il y ait des erreurs et qu’il est possible que dans les captures elles-mêmes et dans la vidéo que nous vous montrerons, elles soient facilement visibles. Mais pas de panique, justement Codemasters n’est pas de ceux qui sortent des produits non polis, il ne s’agit que d’une démo pour voir ce mode.

De plus, il vous suffit d’aller sur Xbox Game Pass, d’essayer Dirt Rally 2.0 et de paniquer que DIRT 5 sera encore meilleur, sans parler de la Xbox Series X. Concernant le Playgrounds lui-même, il est surprenant de voir à quel point cela fonctionne, sans ralentissements ni arrêts malgré les nombreux éléments que nous pouvons mettre. Notre piste, par exemple, n’occupait que 9% de la mémoire autorisée pour une création, nous ne voulons donc pas imaginer jusqu’où un utilisateur plus expert pourrait aller.

Une fois cette section terminée, nous allons vous expliquer ce que nous avons trouvé dans ce mode Playgrounds, une nouveauté pour la franchise, mais pas pour le genre, dans le cas d’un «Circuit Builder», ce qui nous permettra de monter un test avec toutes sortes en peu de temps obstacles, sauts, boue, chutes, dérapages et pratiquement tout ce à quoi on peut penser. Car ce qui est fascinant, c’est qu’ils ne vous inondent pas d’innombrables éléments pour les mettre sur le circuit, mais qu’ils sont parfaitement sélectionnés pour que votre imagination soit le principal coupable du succès de votre carrière parmi les nombreux que d’autres utilisateurs mettront en ligne.

Le mode Playgrounds vous offre un terrain de jeu, un terrain absolument vide dans lequel vous devrez même mettre un début et une fin. Les points de contrôle permettront au joueur de partir de là s’il chavire ou sort de la piste, chose à garder à l’esprit, mais à part cela, ce seront les obstacles, les pistes, les monticules et même les anneaux de feu qui détermineront le plaisir de votre proposition. Il ne nous a pas été difficile de gérer avec le contrôle pour cela et la précision que nous donnent les analogues, ajoutée à l’automatisation à travers les vecteurs de chaque pièce pour en placer une nouvelle, facilite grandement la tâche.

Essayez chaque segment!

C’est l’un des détails les plus importants que nous ayons remarqués. Il est extrêmement important de tester chaque nouvelle pièce que vous ajoutez à votre circuit, car leur physique est réaliste, ce n’est pas un Trackmanía, Mario Kart ou quelque chose du genre, par conséquent, établissez un point de contrôle personnalisé, les distances entre les rampes et le placement des éléments de manière à ce qu’ils ne soient pas gênants seront mieux montés sur la voiture. Et heureusement, DIRT 5 dispose de 13 styles de conduite différents répartis en 13 types de véhicules, ce qui déterminera également l’expérience vécue lors de votre test, car il peut radicalement changer en utilisant une Peugeot 307 de Rally Cross à l’utilisation d’un type Rock. Bouncer, qui nous permettra de traverser les nids-de-poule et les routes impossibles de manière plus «confortable».

Au cas où vous les auriez vus, c’est la totalité des types de véhicules que nous pouvons utiliser, dans la démo, il y avait une unité de chaque type disponible:

Rallye des années 80.

Rallye des années 90.

Rallye classique.

Raid X-Cross.

Formule hors route.

Rallye moderne.

Pré coureurs.

Rally Cross.

Rally GT.

Rock Bouncer.

Sprint.

Super Lite.

Illimité.

Par points ou par le plus rapide, vous décidez

En mode Playgrounds, nous trouverons 3 types de test: Gymkhana, Gate Crasher et Smash Attack, bien que ce dernier n’était pas disponible. À Gymkhana, nous devrons gagner par points et dans un certain temps faire les meilleurs trucs et compétences qui nous permettent d’augmenter le multiplicateur, un moyen idéal de mettre en place non pas tant un circuit, mais un terrain de jeu dans lequel nous pouvons suivre notre propre cours. Dans Gate Crasher, c’est plus facile, car ce sera une piste avec un début et une fin dans laquelle nous devrons passer par tous les points de contrôle dans les plus brefs délais.

Mais il ne s’agit pas seulement de créer et maintenant, comme nous l’avons dit, vous pouvez télécharger votre création sur RaceNet, le service en ligne de DIRT 5 et laisser le reste de la communauté tester et évaluer votre piste. Si vous êtes l’un des plus valorisés, il apparaîtra probablement parmi les recommandés, une liste que nous pouvons également utiliser pour tester le reste. Nous dirons seulement que nous en avons essayé certains déjà créés par d’autres utilisateurs et qu’il existe de nombreuses possibilités: des labyrinthes, des sauts impossibles, et même un dans lequel les flèches ont été mal placées et que nous nous sommes trompés.

La vérité est que DIRT 5 promet déjà avec tout ce qu’il contient, mais donner à l’utilisateur un outil pour que son imagination puisse façonner son propre plaisir est toujours synonyme de succès et accessoirement, vous créez une communauté et une compétitivité avec chacun des tests. Êtes-vous d’humeur pour DIRT 5? Il ne reste que quelques mois, alors commencez à vous échauffer! Nous vous laissons avec le gameplay capturé sur Xbox One X à partir de notre propre circuit, profitez-en.