Nous avons presque vu Ada Wong dans Resident Evil Village

Ada Wong dans Resident Evil Village allait être une réalité mais elle a été écartée au dernier moment pour ne pas s’en tenir à l’histoire du jeu vidéo.

Il vient d’arriver dans les magasins Resident Evil Village et nous l’avons déjà analysé en vous promenant dans la ville et le château de la sympathique famille Dimitrescu. Mais il s’avère que les éditions collector du jeu incluent le DLC Trauma Pack, qui ajoute des arts conceptuels au jeu. Et en eux l’existence de Ada Wong dans Resident Evil Village.

C’est un personnage classique de la saga qui devait apparaître dans ce dernier opus, mais qui a finalement été écarté de la version finale. Ce n’est pas que ce soit un spoiler, car il n’y a aucune prévision qu’il sortira, aussi, si vous êtes fans, vous le savez bien.

Vous avez sûrement déjà une idée dans votre tête de quel personnage ils auraient pu prendre en compte pour apparaître dans les aventures avec Ethan Winters. Beaucoup d’entre vous auront raison.

Le matériel qui apparaît dans ledit contenu supplémentaire montre l’un des personnages les plus emblématiques de la saga, bien que cette fois, elle soit vêtue d’une robe de style médiéval complètement noire, laissant sa robe rouge caractéristique dans le placard. Elle peut également être vue portant une arbalète et le masque de médecin vintage habituel.

«Les premiers plans avaient une mystérieuse personne masquée qui sauve Ethan. Ce devait être Ada Wong enquêtant sur le village, mais cela a été supprimé en raison d’une série de scénarios contradictoires.«, Indique la description du matériel supplémentaire qui apparaît.

Parmi les échantillons, vous pouvez voir des croquis de la scène dans laquelle Ada, vêtue du masque susmentionné qui pourrait bien sembler prélevé sur Bloodborne, fait irruption dans la salle d’audience pour sauver le protagoniste.