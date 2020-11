Nous avons presque eu un film Godzilla de Twister & Speed ​​Director Jan de Bont

Au cours de plusieurs décennies de travail à Hollywood, Jan de Bont a réalisé un classique d’action comme La vitesse et Tornade, et a été le directeur de la photographie pour une foule de thrillers et de commissaires-priseurs emblématiques, y compris Mourir dur, Instinct primaire, et La chasse à octobre rouge. Dans une interview avec Polygon, de Bont a révélé qu’il était sur le point d’ajouter une autre franchise emblématique à son nom lorsqu’il a rencontré des producteurs japonais dans les années 90 pour faire une version américaine de Godzilla.

« Je suis allé au Japon, j’ai rencontré les gens du studio, et ils ont adoré ma version. C’était essentiellement que les effets visuels à l’époque, et aussi les effets spéciaux, comme ils le faisaient dans le [original] Les films de Godzilla, dont j’avais des copies de tous, c’est devenu une bataille sur le budget. Donc, la personne qui a fini par faire le film a dit qu’il pouvait le faire pour 40 à 50 millions de dollars de moins que mon budget. Le mien était, je pense, d’environ 100 millions de dollars. Bien sûr, cela n’arrive jamais – et son film a fini par coûter presque deux fois plus cher que mon budget. Malheureusement, ils l’ont cru. «

Ici, Jan de Bont qui a été choisi à la place de de Bont était Roland Emmerich, qui a continué à faire le film de 1998 Godzilla, où un T-rex à la monstruosité prétendant être Godzilla a attaqué New York. Bien que le film ait fait un profit, il n’a pas été considéré comme un grand succès, et les fans de la version japonaise originale de Godzilla ont critiqué la conception d’Emmerich pour le lézard géant pour être plus inspirée par parc jurassique que précédent Godzilla films. Selon de Bont, sa vision du Godzilla la mythologie aurait été plus fidèle aux origines des personnages.

« Les scénaristes que j’avais étaient fantastiques, le scénario était si bon. Il est resté fidèle aux vieux films de Godzilla, mais se déroulait ensuite aux États-Unis, qui [the other movie] conservé. Mais ensuite, ils ont commencé par changer Godzilla! Vous ne pouvez pas le faire! Après tant d’années, et tout le monde aimant Godzilla, pourquoi voudriez-vous changer cela? Ce fut une grosse erreur. Et puis, tout est devenu une question d’effets spéciaux, et ce n’est jamais une bonne chose. J’ai rencontré certains des réalisateurs qui ont réalisé les premiers films de Godzilla – c’étaient des gens sympas, et le studio a adoré le point de vue. Nous étions vraiment loin de la pré-production: décors, emplacements, puis ils ont vu le budget. «Oh non, nous ne dépensons pas autant d’argent pour le film Godzilla. Puis ils finissent par dépenser deux fois plus d’argent. «

Il semble qu’Hollywood en soit venu à voir le problème du point de vue de de Bont, même s’il leur a fallu 16 ans pour y arriver. En 2014, Legendary Entertainment a redémarré Godzilla avec un nouveau film. Cette fois-ci, le monstre était beaucoup plus fidèle aux vieux films Toho. Le nouveau Hollywood Godzilla le film s’est avéré assez réussi pour engendrer une franchise entière de Monsterverse. La franchise culminera dans le prochain Godzilla contre Kong, qui verra le kaiju le plus célèbre d’Asie s’affronter contre la plus grande icône du cinéma monstre d’Hollywood, King Kong. Cette nouvelle provient de Polygon.

