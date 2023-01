Nous avons parlé avec la nouvelle protagoniste de la série Express : Laura Laprida

Laura Laprida est intégré à la deuxième saison de la série Exprimer qui parle d’un groupe de spécialistes qui résolvent des cas de kidnapping en utilisant une dynamique très particulière ainsi qu’une technologie de pointe tout en voyant comment les relations humaines se développent au sein de cette équipe de professionnels.

La deuxième série d’épisodes de Exprimer Il comporte 8 versements que vous pouvez voir via la plateforme de streaming porte des lions+ avec une nouveauté : l’incorporation de cette actrice argentine dans le rôle de Asieun personnage qui attirera certainement l’attention des adeptes de cette émission télévisée. spoilers Il a eu l’occasion de parler avec l’interprète et il nous a dit ceci :

« Asia est un personnage très sensible, tout lui est arrivé, elle a vécu et vécu beaucoup de choses et avec cela, elle peut avoir la personnalité et les connaissances qu’elle a. Il a aussi un don, une très belle capacité. Elle établit un lien avec Bárbara qui l’héberge ».

Nous lui demandons s’il a quelque chose en commun avec son personnage.

« Il se trouve que c’est très complexe… tout est arrivé au personnage et il est à moitié plat mais il a un côté sensible et amusant. J’ai pu capturer ma personnalité amusante et dynamique parce que c’est qui je suis. »

Comment était la relation complexe avec la mère d’Asia, Mme Ortega, et le détachement émotionnel entre eux ?

« C’est très fort parce que j’ai une famille très proche, je parle à ma mère tous les jours, c’était difficile à trouver mais Kiti est fantastique. Cette dame n’a pas une once d’amour mais Kiti est aimante, elle est à l’opposé de Mme Ortega, elle était totalement détachée et super froide et nous avons fortement marqué la distance.

Laura a également répondu sur l’ambiguïté d’Asia qui surprend car elle tombe amoureuse des gens et non du genre.

« Je pense qu’elle est très actuelle et il me semble que pour une fille aussi complexe elle est logique dans cet aspect et ayant vécu beaucoup de choses, elle a le pouvoir de décider avec qui elle veut être et qui va lui faire du bien . »

Qu’est-ce qui a été le plus intimidant dans votre implication dans Express ?

«Je suis très intimidé par le choc des langues parce que je suis dépassé et la vérité est que vous arrivez dans un groupe où ils sont tous espagnols avec un accent plus formel et cela me choque à chaque fois que je me vois. Je suis un peu intimidé, je suis nerveux et je suis intimidé par l’acteur avec qui je vais travailler s’il a une carrière, mais ensuite je brise la glace ».

En ce qui concerne les enlèvements express et la technologie, ces groupes sont-ils nécessaires au sein de ce phénomène ?

« Est-ce que je crois que ça existe ? (rires) C’est très bien fait, très bien écrit et résolu. Je pense qu’il est nécessaire d’avoir des gens intelligents pour résoudre ces problèmes ».

Salutations aux spoilers !

« Dites bonjour à Spoiler, merci de m’avoir invité, et j’espère que vous aimez Express. »

