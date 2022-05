Nous avons parlé aux protagonistes de Franklin : histoire d’un billet de banque

Entrevue

Sofía Gala et Germán Palacios sont les protagonistes de cette production dirigée par Lucas Vivo García Lagos. Le film est sorti en salles ce jeudi.

© Fede CarestíaPalacios allemands et Sofia Gala.

Ce jeudi une nouvelle production argentine réalisée par Lucas Vivo García Lagos et mettant en vedette gala sofia et Palacios allemandsavec Daniel Aroz comme le principal antagoniste de l’histoire. Il s’agit de Franklin : histoire d’un billet de banquel’histoire d’une organisation criminelle dans les quartiers les plus pauvres de Buenos Aires dans laquelle un pari en dollars et un règlement de comptes deviennent l’axe d’une succession d’événements aussi violents qu’inattendus.

Franklin : histoire d’un billet de banque se concentre sur la vie de Sangle (Palais)un boxeur à la retraite qui travaille comme voyou pour Bernal (Araoz), un gangster qui est en charge du commerce de la drogue et des paris, et la police dans sa poche. L’apparence de Rose (Gala)une prostituée tenue par Bernalfera la vie de Ceinture changer complètement et réussir à trouver un nouvel horizon dans sa vie, qui semble complètement perdue.

« Cela nous a fait beaucoup de bien de nous lancer et de nous remettre au travail. A un moment, quand la pandémie a commencé, moi qui suis très fataliste, j’ai pensé qu’on n’allait plus jamais travailler et que j’allais devoir me consacrer à autre chose car mon travail était mort »assuré Gala en dialogue avec spoilerspuis terminé : « Pouvoir retravailler avec mes collègues, revenir sur les plateaux et la dynamique de ce qu’est un tournage pour moi a été fantastique et m’a fait beaucoup de bien à la tête ».

Interrogés sur la façon dont ils ont construit leurs personnages, palais Souligné: « Pour nous, c’était essentiellement un effort commun. Cela nous est arrivé lors des lectures du scénario et des entretiens avec le réalisateur et les autres, il nous a semblé que ces deux personnages n’étaient pas l’un sans l’autre ». GalaDe son côté, il a ajouté : « Les personnages ont grandi ensemble en même temps, un peu avec ce que l’un a apporté, ce que l’autre a apporté et ce qu’on a créé en commun »de sorte que plus tard, son partenaire de scène a expliqué qu’il était essentiel de penser les personnages ensemble, « comme ils ne se sont pas sauvés ».

En parlant de la dynamique sur le plateau et de la chimie qu’ils avaient sur le plateau, après palais préciser qu’ils n’avaient jamais travaillé ensemble, Gala noté comme un « élixir complet » la combinaison d’éléments qui ont fait du tournage une expérience formidable. Ainsi, il a énuméré à partir du « langue commune » avec sa compagne, un réalisateur à l’écoute et le travail collectif, qui a été conséquent puisque, d’après ce qu’il dit, « Les résultats finissent par être meilleurs car tout se voit ».

+Les débuts d’acteur de L-ghent

L’une des personnalités ayant participé au tournage de Franklin : histoire d’un billet de banque il était le chanteur de cumbia Elian Angel Valenzuelacommunément appelé L-Gand. C’était la première fois que ce musicien travaillait comme acteur, et il l’a fait avec un petit rôle où il a été présenté comme l’une des références émergentes du quartier dans lequel se déroulent les événements. Une partie de sa participation peut être vue dans l’avant-première officielle du film qui est arrivé au cinéma aujourd’hui.

