Nous avons parlé au médaillé d’or olympique Jamie Anderson de l’inégalité entre les sexes, de la façon de faire face à Covid et du fait d’être un snowboarder badass

En tant que cavalière la plus décorée de toute l’histoire du snowboard slopestyle, Jamie Anderson sait se faire un nom.

Anderson est devenue la plus jeune médaillée des Winter X Games en 2005 alors qu’elle n’avait que 15 ans, cinq ans seulement après avoir pris un snowboard pour la première fois.

Depuis, elle a remporté deux médailles d’or olympiques et est récemment devenue la gagnante du LAAX Slopestyle 2021. Elle a également fait équipe avec Olay Body sur une campagne d’hiver pour la peau, prouvant qu’il n’y a pas grand chose qu’Anderson ne peut pas accomplir lorsqu’elle y réfléchit.

Mais devenir l’une des figures les plus dominantes du snowboard n’est pas toujours une pente douce, d’autant plus que l’une des rares femmes à se faire un nom dans un sport à prédominance masculine.

Anderson n’est pas étrangère aux défis d’être une femme dans le sport, mais s’il y a une chose que sa carrière marquante prouve, c’est qu’aucun défi n’est trop grand.

Maintenant, alors qu’elle navigue à l’entraînement, aux compétitions et à la gestion de son organisation à but non lucratif pour les enfants dans le sport, Anderson ouvre la voie à une jeune génération de cyclistes avant les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin.

Nous avons discuté exclusivement avec la native de Lake Tahoe de son parcours d’une jeune fille aux grandes ambitions jusqu’à atteindre ses objectifs les plus fous.

YT: Comment as-tu commencé le snowboard? À quel moment avez-vous réalisé que vous vouliez pratiquer le snowboard de compétition à plein temps?

JA: J’ai commencé le snowboard à l’âge de 9 ans. Ma famille était une grande famille d’aventures et mes deux sœurs aînées adoraient le snowboard et elles m’ont inspiré pour commencer. J’étais dans l’équipe Sierra at Tahoe Freestyle et nous avons tout de suite commencé à participer à la série USASA. À environ 13 ans, j’ai réalisé que je voulais vraiment être un snowboardeur professionnel et j’ai continué à parcourir le monde et à participer à des événements professionnels. Cette année-là, je me suis qualifié pour les matchs X et les choses ont commencé à démarrer.

YT: Comment avez-vous commencé à devenir athlète olympique?

JA: Honnêtement, je n’avais aucune idée que je pourrais aller aux Jeux olympiques pour faire du snowboard. Quand j’ai commencé, X Games était l’événement principal. Le slopestyle n’était pas non plus aux Jeux olympiques à l’époque, seulement en demi-lune. Dès que nous avons découvert qu’ils ajoutaient le slopestyle aux Jeux olympiques, j’ai su que je voulais participer aux Jeux et remporter la toute première médaille d’or. En vérité, tout s’est aligné dans un timing parfait.

YT: Avez-vous remarqué à un jeune âge que le snowboard était un sport à prédominance masculine ou était-ce une prise de conscience qui est venue plus tard?

JA: Je savais que c’était toujours surtout des garçons. En grandissant, j’étais un garçon manqué, je pense que c’est pour ça que j’ai adoré. Je faisais toujours du snowboard avec les gars et j’essayais d’être aussi rapide qu’eux. En grandissant dans l’industrie, je me suis vite rendu compte qu’il y avait un déséquilibre important. Heureusement, tous les événements d’aujourd’hui sont à égalité de prix et cela fait du bien de voir à quel point les femmes ont progressé et poussé le sport d’une belle manière.

YT: Qui sont vos mentors et modèles? Y a-t-il un olympien ou deux que vous avez regardé en tant qu’enfant qui vous a inspiré?

JA: Ma mère a toujours été ma plus grande inspiration et mon plus grand mentor. C’est une belle femme si forte, qui croit vraiment que tout est possible. J’ai toujours grandi en admirant des athlètes comme Janna Megan, Gretchen Bleiler et Danny Kass. Certains étaient des Olympiens et d’autres étaient tout simplement des snowboarders incroyables. En grandissant, je n’étais pas attaché à l’idée d’être olympien; Je voulais juste être un snowboarder.

YT: Comment vos parents ont-ils aidé ou empêché son ascension au rang d’athlète vedette? Et avez-vous des conseils pour les parents d’enfants qui ont des ambitions olympiques?

JA: Mon Dieu, étant l’un des huit enfants, j’ai tellement d’appréciation et de respect pour mes parents! Ma mère a pu être une mère au foyer et a dirigé une entreprise d’entretien des pelouses avec l’aide de mes sœurs et moi, et mon père était un pompier qui a travaillé très dur et a sauvé de nombreuses personnes. Un énorme cri aux parents pour que cela se produise. Mes parents nous ont vraiment encouragés à être nous-mêmes et que tout était possible. Nous avons été scolarisés à la maison et élevés très naturellement, toujours à l’extérieur dans le jardin, la forêt ou au bord du lac et des rivières. Je suis tellement reconnaissant pour la façon dont mes parents nous ont élevés; c’est définitivement ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.

YT: Y a-t-il des moments marquants dans votre carrière où vous vous sentez défavorisée parce que vous êtes une femme? Cela a-t-il rendu plus difficile l’accès au financement ou à la formation?

JA: Oui, bien sûr! Il y a eu beaucoup de choses au fil des ans mais j’ai toujours essayé de ne pas me laisser abattre. Bien que les concours soient à salaire égal, je vois toujours un défi avec quelques commandites et un soutien global.

On dirait toujours que c’est parfois un club de garçons et c’est vraiment difficile à gérer. Mais ce n’est pas seulement le snowboard, il y a un tel déséquilibre dans le monde entier. Je suis simplement reconnaissant et espère que des changements positifs se produisent toujours.

Même cette année aux X Games, j’étais contrarié de ne pas avoir de vraie neige pour les femmes ou de coup de poing pour les femmes, alors j’ai pris la parole et j’ai été invité à rivaliser avec les hommes en coup de poing. J’espère que cela provoquera des changements et que l’an prochain, il y aura un événement féminin.

YT: Quelle est votre relation avec d’autres femmes ou d’autres personnes dans le sport? Trouvez-vous la solidarité les uns avec les autres ou est-il important de garder les choses compétitives?

JA: J’ai l’impression que la communauté Snowboard est ma famille! Je suis très proche des concurrents et bien que nous soyons tous compétitifs, nous voyons la beauté dans les amitiés que nous avons partagées au fil des ans.

YT: Avez-vous déjà eu l’impression de ne pas avoir ce qu’il faut? Avez-vous déjà douté de vous-même et si oui, qu’avez-vous fait?

JA: Cela arrive souvent! Il y a eu des moments où je voulais simplement abandonner. Lorsque je tombe et que je me blesse, que je me suis embarrassé à la télévision ou que je n’ai tout simplement pas le pouvoir d’essayer ou d’apprendre de nouvelles astuces effrayantes, je veux totalement arrêter et abandonner.

J’ai appris au fil des ans que si nous changeons nos pensées, les choses autour de nous changent. J’ai dû creuser profondément pour m’élever et surmonter de nombreux défis et je sais que c’est ce qui me rend plus fort et plus adaptable à tout ce que la vie me lance.

YT: Même si nous aimons tous l’histoire de ce qu’il faut pour devenir olympien, ce que nous ne voyons pas très souvent, c’est ce qui se passe lorsque les olympiens doivent devenir des gens normaux et revenir à la vraie vie après la compétition. Est-ce quelque chose qui vous préoccupe?

JA: C’est une question profonde! Je sens que j’essaie vraiment de vivre la vie d’un instant à l’autre et de profiter de chaque jour. Je me fixe des objectifs et j’ai des rêves d’avenir mais je ne suis pas trop stressé. Je veux vivre une vie durable et belle, cultiver des aliments biologiques, fonder une famille, vivre de la terre et du snowboard, surfer et explorer pour la vie.

YT: Comment COVID a-t-il eu un impact sur votre formation au niveau psychologique? Le manque de clarté quant au moment où les qualifications pourraient avoir lieu a-t-il un impact sur la façon dont vous abordez vos préparatifs?

JA: Les choses sont un peu folles en ce moment pour dire le moins et je fais de mon mieux pour ne pas laisser tout cela m’affecter négativement, même si ce sont des moments vraiment tristes – tant de peur dans les médias et tant de troubles autour du monde.

La chose la plus importante que je puisse faire est de rester en bonne santé – mentalement, physiquement, émotionnellement et surtout spirituellement. Je ne veux pas vivre la vie avec autant de peur et j’aimerais que le message passe pour rester en bonne santé, manger de la bonne nourriture locale entière, couper les aliments transformés, prendre des vitamines, des herbes toniques, boire de l’eau propre et pratiquer de bonnes pensées.

Nous allons traverser ça. J’ai hâte de voir le monde se remettre ensemble et je crois vraiment qu’il y a de la lumière au bout du tunnel et que le meilleur reste à venir. Plus de communauté, de compassion, d’amour et de bonne énergie dans le monde.

YT: Pensez-vous que le sport du snowboard pourrait faire plus pour favoriser les ambitions des jeunes femmes? Quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui entrent dans le sport?

JA: Mon organisation à but non lucratif, la Jamie Anderson Foundation, a été créée pour aider les enfants à faire du sport et, dans l’ensemble, à vivre une vie saine et active. Je pense que nous pouvons faire plus et cela commence par chacun de nous qui fait sa part.

J’adorerais voir plus de jeunes filles dans le sport et j’aimerais accueillir plus d’événements féminins. J’aimerais aussi voir des événements et des sponsors soutenir les femmes autant qu’ils soutiennent les hommes. C’est maintenant.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.