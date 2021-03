Nous avons parlé à trois femmes CEOS donnant à l’industrie de la beauté dominée par les hommes une cure de jouvence indispensable

Le mois de mars consiste à célébrer les femmes d’hier et d’aujourd’hui à l’occasion du Mois de l’histoire des femmes et de la Journée internationale de la femme.

Et qui peut mieux témoigner du pouvoir d’être une femme que les femmes PDG et fondatrices?

Bien que l’industrie de la beauté soit financée principalement par les femmes et soit souvent responsable des normes de beauté et des pressions exercées sur les femmes, les hommes dominent toujours la plupart des postes de direction les plus élevés dans cet espace.

Faut-il s’étonner que de nombreuses femmes et autres minorités se sentent sous-représentées par l’industrie de la beauté? Heureusement, certaines marques de beauté dirigées par des minorités cherchent à donner à cette industrie une cure de jouvence indispensable.

Rencontrez Alleyoop, Bounce Curl et VI Derm Beauty, trois marques de beauté fondées par des femmes qui célèbrent la beauté dans la diversité avec leurs produits inclusifs qui cherchent à démocratiser la beauté.

YourTango s’est adressé exclusivement aux trois fondatrices minoritaires derrière ces marques qui utilisent leurs marques de beauté pour autonomiser d’autres femmes.

Leila Kashani, fondatrice d’Alleyoop, marque de soins cosmétiques «efficacité»

Les femmes sont si souvent contraintes de prendre soin de leur famille, de progresser dans leur carrière et de rester en contact avec des amis tout en ayant l’air impeccable.

Leila Kashani, la fondatrice d’Alleyoop, a créé sa marque avec pour mission de simplifier les routines de beauté des femmes afin qu’elles puissent faire de la place pour les parties les plus importantes de la vie.

En tant que mère au travail, maintenir une routine de beauté rigide en 20 étapes n’était tout simplement pas une priorité, même si les grandes marques de beauté essayaient de la convaincre du contraire.

« [They made] j’ai l’impression que j’échouais d’une manière ou d’une autre, » Kashani dit d’autres marques de beauté. «Mais rapidement, j’ai réalisé que je n’échouais pas du tout, c’était l’industrie de la beauté qui m’avait laissé tomber.»

Kashani a construit Alleyoop dans le but de donner aux femmes des produits incroyables pour se dorloter sans prendre trop de temps ou de sacs à cosmétiques.

«Je veux éliminer la pression qu’ils ressentent de la part de leurs pairs, de la société, des marques ou de quiconque pour empiler des produits et passer des heures devant un miroir, et à la place, simplement les armer des éléments essentiels dont ils ont besoin pour se sentir mieux», Kashani dit.

«Vos cheveux sans frisottis ou votre doublure parfaitement ailée ne sont pas ce qui vous rend incroyable. Et ils ne devraient certainement pas être ce qui vous empêche de vous attaquer à tout le reste de votre vie.

Marya Khalil, PDG de VI Derm Beauty, une marque de soins de la peau scientifiquement conçue

Beaucoup de marques manquent de conscience que les femmes ont plus d’activités dans leur vie que des routines de beauté compliquées..

Pour Marya Khalil, PDG de VI Derm Beauty, bâtir une marque qui comprend les pressions auxquelles les femmes sont confrontées est une cause qui frappe près de chez elles.

Elle a repris l’entreprise de son père à seulement 25 ans après son décès inattendu. «L’hypothèque de ma mère devait être payée, parmi un million d’autres choses. J’étais au-dessus de ma tête, j’avais peur d’échouer, » Khalil nous dit. «Ce désir de prendre le meilleur soin de ma famille et de garder la mémoire de mon père vivante est ce qui m’a permis de continuer à pousser.

Aujourd’hui, des années plus tard, Khalil est mère et épouse, et pense que les femmes peuvent tout avoir si elles reçoivent le soutien et la capacité nécessaires pour le faire,

«Les choses vont et viennent, et il faut du temps pour entrer dans un rythme», dit-elle, «ce ne sera pas parfait. Cela deviendra parfois moche.

Pour Khalil, cette autonomisation est venue à un âge précoce: «J’ai grandi dans une maison avec un père du Moyen-Orient qui ne m’a jamais fait me sentir moins que parce que je n’étais pas un garçon.»

La valeur et la valeur que ses parents ont encouragées en elle l’ont poussée vers la grandeur, mais ce n’était pas toujours facile.

Aux prises avec l’acné kystique à l’adolescence, Khalil a eu du mal à trouver des traitements adaptés à sa peau aux tons olive jusqu’à ce que son père crée VI Peel.

Cela, combiné à la discrimination anti-islamique qu’elle a subie à l’école et au collège après le 11 septembre, a suffi à lui faire perdre confiance.

«J’étais très timide et déprimée», dit-elle. «Je me sentais tellement mal à l’aise dans ma propre peau.»

En perpétuant l’héritage de son père et en élargissant VI Derm Beauty pour inclure tous les tons et types de peau, Khalil encourage toutes les femmes à retrouver la confiance qu’elle avait autrefois perdue.

Merian Odesho, fondatrice de Bounce Curl, une marque de soins capillaires propres sans produits chimiques.

Ce recul contre la conformité et l’homogénéité auxquelles de nombreuses femmes sont contraintes de participer montre à quel point nous avons besoin de femmes fortes pour secouer l’industrie de la beauté.

Pour Merian Odesho, fondatrice de la marque de soins capillaires propres Bounce Curl, encourager les autres femmes à adopter leurs boucles naturelles est sa façon de repousser les normes de la société qui considèrent que les cheveux bouclés sont loin d’être beaux.

«Personne ne devrait se sentir obligé de se conformer à une norme de beauté établie par d’autres», nous dit Odesho. «Je veux créer des produits à base d’ingrédients propres qui peuvent coiffer, hydrater et retenir les cheveux des gens.»

En tant que femme du Moyen-Orient, Odesho sait ce que c’est que de ne pas être la soi-disant «norme» dans l’industrie de la beauté. Son objectif avec Bounce Curl était de fabriquer des produits pour toutes sortes de textures de cheveux afin que les femmes puissent facilement accéder aux produits conçus pour elles.

«Toutes les différentes ethnies ont différents types de cheveux ondulés, bouclés et / ou frisés», dit-elle, «Je souhaite créer des produits inclusifs pour tous, quelle que soit leur origine ethnique.»

Elle a passé des années à lutter pour trouver des produits qui lui permettraient de coiffer correctement ses boucles. C’est une expérience à laquelle de nombreuses femmes se réfèrent, car l’industrie de la beauté néglige constamment les besoins spécifiques des textures de cheveux minoritaires.

À l’université, Odesho passait des heures dans des laboratoires de chimie à mélanger ses propres produits capillaires, ce qui a conduit à la formation de Bounce Curl.

Kashani, une femme perse, a vécu une expérience similaire en grandissant dans un monde qui l’empêchait parfois de s’aimer. Elle veut que les femmes définissent leur propre beauté, plutôt que de laisser les autres décider de ce qui leur convient.

Elle se souvient avoir honte de ses sourcils broussailleux naturels à l’adolescence. «C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que la norme universelle de beauté qui nous était vendue n’était tout simplement pas vraie», dit-elle, «Vous ne devriez pas couvrir quelque chose que vous aimez-vous simplement parce que vous ne le voyez pas partout sur Instagram. »

Pour Khalil, grandir dans un foyer libano-cubain a été un atout plutôt qu’un obstacle

«Je pense que l’insécurité de grandir« différent »et avec l’acné m’a permis de me connecter avec les clients d’une manière très spéciale», dit-elle, «je sais combien il est difficile d’être déprimé à propos de votre apparence. Et je sais aussi à quel point c’est incroyable de se sentir enfin suffisamment à l’aise pour quitter la maison sans maquillage. »

Mais être une femme de premier plan dans les affaires ne se résume pas à créer des produits pour les femmes. Ces fondatrices utilisent leurs marques pour rehausser les expériences d’autres femmes.

Odesho nous dit que l’un des principes fondateurs de Bounce Curl est que la beauté est partagée.

«L’entreprise vit cette conviction en investissant et en encadrant d’autres femmes pour les aider à démarrer leur propre entreprise», nous dit-elle.

Bounce Curl dirige une initiative à but non lucratif qui a aidé les mères célibataires, les victimes de violence domestique et les femmes souffrant de maladies chroniques à créer leur propre entreprise.

Kashani nous dit que bien qu’une petite équipe dominée par les femmes dirige Alleyoop, la société sait qu’elle doit écouter autant de voix féminines que possible si elle veut représenter avec précision les femmes.

«Nous travaillons actuellement avec une équipe de plus de 200 femmes pour aider à éclairer les décisions concernant la sélection des teintes, les améliorations des formules, la conception des produits et tout ce qui se trouve entre les deux», dit-elle. vraiment conçu pour chaque femme. »

Alleyoop est également conscient de l’importance de la diversité et de l’inclusion dans sa publicité: «Plus les jeunes filles voient des gens qui leur ressemblent promouvoir des marques et des produits, plus elles commenceront à embrasser ce qui les rend uniques et cesseront de s’efforcer de s’adapter à une moule irréaliste », dit Kashani.

Un coup d’œil aux médias sociaux de l’entreprise de Khalil, VI Peel, raconte une histoire similaire en embrassant une gamme de types et de tons de peau. Mais elle cultive également une nouvelle génération fière d’une autre manière, en élevant ses enfants pour ne pas laisser les autres définir leur valeur.

Elle nous dit: «Tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c’est votre persévérance et votre force.»