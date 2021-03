Nous avons parlé à l’artiste de performance passionné qui danse à sa façon face aux pressions pandémiques

Nous vivons peut-être déjà un an avec le COVID-19, mais les effets à long terme de la pandémie ne font que commencer.

Alors que beaucoup ont eu la chance d’échapper au virus lui-même, les impacts sur la santé mentale des réglementations de verrouillage et des restrictions COVID ont été aveugles.

Les lignes d’assistance téléphonique d’urgence pour la santé mentale ont signalé une augmentation de 1 000% des appels et les plateformes de thérapie en ligne ont enregistré une augmentation de 65% du nombre de clients au cours des 3 premiers mois de la pandémie seulement. Tous les signes indiquent un sentiment accru d’isolement, d’anxiété et de dépression depuis le début de la pandémie.

Non seulement beaucoup ont du mal à trouver des moyens significatifs de faire face à cela, mais les règles en place qui nous ont empêchés d’être physiquement proches des gens font également des ravages sur notre sentiment de connexion émotionnelle avec les autres.

Et bien que nous ne soyons certainement pas encore sortis du bois, trouver des moyens alternatifs de communiquer avec les autres et de donner un sens à cette période difficile peut être extrêmement cathartique.

C’est ce motif qui a poussé Corey Wadden, un acteur canadien et artiste de performance, à traduire ses frustrations intériorisées en quelque chose d’émotif et d’expressif pour lui-même et pour les autres.

Son film de danse, intitulé Confinement, a été inspiré par les entrées de journal qu’il a rédigées lors des ordonnances d’état d’urgence de Vancouver.

YourTango a discuté exclusivement avec Corey Wadden de la façon dont la danse l’a aidé, ainsi que d’autres, à traverser cette période éprouvante.

Comme beaucoup d’entre nous, Wadden a été aux prises avec une gamme d’émotions intenses au cours des premiers mois de la pandémie.

Il a documenté beaucoup de ces choses dans ses entrées de journal et chaque fois qu’il a pris le temps de réfléchir à ses entrées, il a été frappé par le tumulte de la pandémie: «Je n’ai jamais connu une telle montagne russe d’émotions et d’incertitude dans ma vie, » il dit.

Il a partagé avec nous certaines de ses entrées de journal. Le 26 janvier 2020, il écrit qu’il a entendu parler du COVID-19 pour la première fois en disant: «Personne ne semble penser que cela vaut la peine de s’inquiéter. Je ne suis pas alarmiste.

Mais en avril, il écrit: «J’ai l’impression que mon esprit est en cascade et s’écrase dans des recoins infiniment profonds d’imagination effrayante.»

Le journal rend compte de l’épuisement mental de la pandémie pour beaucoup. Wadden a également rejoint les millions d’Américains dont la source de revenus a été stoppée par la pandémie.

«J’étais en train de travailler sur une émission Netflix et nous avons fermé pratiquement du jour au lendemain», dit-il.

«Pendant six mois, il n’y a rien eu. Pas un seul tournage de production. J’avais de plus en plus de doutes sur le retour de l’industrie telle qu’elle était et, pour la première fois de ma vie, j’ai commencé à envisager d’autres options de travail.

Avec les impacts du verrouillage pesant sur lui à une capacité de plus en plus écrasante, Wadden a eu un moment d’inspiration.

Il se souvient être rentré chez lui une nuit, avoir vu des gens dans une voiture à côté de lui porter des masques, se rendre compte qu’il portait toujours le sien à l’intérieur de sa propre voiture et se dire: «Comment sommes-nous arrivés ici?»

Plutôt que de laisser les peurs et l’incertitude de la situation le consumer entièrement, il a décidé de créer un film de danse inspiré par les circonstances.

«Je n’avais aucun contrôle sur ce qui se passait, ce qui se passerait dans un avenir prévisible et j’avais besoin d’un exutoire, sinon j’allais devenir gravement déprimé», nous révèle-t-il.

Ce n’est pas la première fois que Wadden utilise la danse pour faire face à des périodes d’émotion intense. «Des choses comme le théâtre, la danse et l’art de la performance m’ont sauvé plus d’une fois dans le passé», dit-il.

En 2016, Wadden et son ex de 5 ans ont chorégraphié ensemble une pièce qui a capturé la tourmente de leur rupture. «Cela nous a donné l’occasion de travailler ensemble sur quelque chose de manière collaborative et de terminer sur une note positive», dit-il.

Ses Confinement le film s’est avéré faire de même. «Je pensais que si je pouvais reconstituer le cours des événements de 2020 et ce qu’ils ressentaient pour moi personnellement à travers le théâtre et la danse, je pourrais en quelque sorte me débarrasser de cette peau dans laquelle je vivais», dit Wadden.

En abordant et en affrontant cela, Wadden a trouvé la catharsis à travers son art.

«Travailler sur la pièce, c’était comme revisiter un souvenir traumatisant», dit-il, «C’était douloureux – surtout de reconstituer tous les clips d’information. Mais, comme la thérapie, il a semblé nécessaire d’explorer pour guérir.

Les débouchés créatifs peuvent sembler insuffisants dans le meilleur des cas, mais avec si peu de stimulation et d’accès aux ressources, les artistes, les acteurs et les chorégraphes ont plus que jamais du mal à trouver des moyens significatifs de communiquer leur travail.

«M’exprimer à travers l’art est la seule façon que je connaisse de traiter avec les gens, les lieux et les événements qui ont façonné ma vie», dit Wadden, reconnaissant que sans l’art, il aurait trouvé impossible de faire face. «C’est tout pour moi, plus que jamais pendant une période comme celle-ci.»

Mais ce n’est pas seulement la création d’art qui aide à soulager les sentiments angoissants et dépressifs pendant une période comme celle-ci. La consommation d’art est tout aussi puissante.

Regarder le film de danse de Wadden, c’est comme observer vos propres émotions aux prises avec la solitude et l’inquiétude face aux cycles de nouvelles dévastateurs sans fin. Et même si vous le regardez toujours à travers un écran, isolé des autres, il a un moyen puissant de vous faire vous sentir moins seul.

Wadden souhaite que les téléspectateurs se connectent à son travail et commencent à avoir des conversations plus ouvertes sur l’impact des commandes au domicile sur leur santé mentale, et peut-être plus important encore, il veut que les autres se sentent inspirés pour trouver leurs propres débouchés.

«J’espère que cela exprime les frustrations et les angoisses des gens», dit-il, «j’espère que cela les encouragera à s’exprimer de la manière qui les aidera à se sentir mieux.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.