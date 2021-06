Nous avons la chair de poule en regardant Simone Biles recevoir une ovation debout pour sa routine au sol

Les Jeux olympiques n’ont pas encore commencé, mais Simone Biles a déjà des fans sur pied.

Biles a obtenu une place dans l’équipe américaine de gymnastique aux prochains Jeux d’été à Tokyo en remportant dimanche les essais olympiques américains de gymnastique à St. Louis. Sa routine au sol même lui a valu une ovation debout.

Biles, 24 ans, sera l’une des principales attractions lorsqu’elle tentera de devenir la femme américaine la plus âgée à remporter l’or du concours général aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Aux essais, Biles a remporté le concours général, marquant 118,098 points, 2,6 points de plus que Sunisa Lee, qui a obtenu sa première place aux Jeux olympiques en tant que finaliste. Ils seront rejoints dans l’équipe par Jordan Chiles, qui a terminé troisième, et Grace McCallum, qui a terminé quatrième. MyKayla Skinner et Jade Carey concourront en tant qu’individus.

Plus d’or à venir aux Jeux olympiques? Simone Biles participe à un exercice au sol lors de la compétition féminine des essais olympiques de gymnastique américaine 2021 à l’America’s Center le 27 juin à Saint-Louis. Jamie Squire / Getty Images

Biles a raté une connexion et est sortie des limites à deux reprises au cours de sa routine au sol, mais elle a tout de même obtenu le score le plus élevé pour l’événement. Lindsey Wasson / .

La performance globale de Biles – qui comprenait sa chute de la poutre – n’a peut-être pas été aussi dominante que certains s’y attendaient, et sa performance au sol l’a déçue, car elle a raté une connexion et est sortie deux fois des limites. Malgré cela, elle a obtenu le score le plus élevé au sol.

« J’étais vraiment heureux, mais j’étais juste triste parce que tout le monde est venu ici pour nous regarder et je ne leur ai pas donné ma meilleure performance », a déclaré Biles à Hoda Kotb dans une interview diffusée lundi sur 45secondes.fr.

« J’étais vraiment bouleversé », a également déclaré Biles à Andrea Joyce de NBC Sports. « Tout le monde ici est venu, a donné son cœur, et je n’ai pas donné ma meilleure performance, c’est donc ce qui m’a le plus bouleversé. »

Biles, qui a remporté quatre médailles d’or et une de bronze aux Jeux olympiques d’été de 2016, est le gymnaste américain le plus décoré de l’histoire et considéré par beaucoup comme le plus grand que le sport ait jamais vu.

Biles est la deuxième personne la plus âgée de l’équipe, quelques mois plus jeune que Skinner.

« Je suis juste vieux. J’ai toujours mal », a déclaré Biles à NBC Sports. « Quelque chose fait toujours mal. »

Elle est peut-être une vétéran grisonnante, mais elle dit que les plus jeunes membres de l’équipe l’aident à la pousser.

« Nous récupérons notre jeunesse », a-t-elle déclaré à Hoda à propos du mentorat d’autres athlètes. «Ils nous permettent de continuer, en particulier lors de ces entraînements au gymnase. Et nous avons eu des moments si difficiles, mais voir les plus jeunes monter, ça a été motivant. »

