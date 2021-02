Nous avons frappé le disque dur dans Windjammers

On revisite l’un des grands classiques d’arcade des WINDJAMMERS des années 90! Il hallucine ce qui peut être fait avec un frisbee.

Dans les années 90, si vous alliez dans une arcade, le plus probable est que c’était Windjammers à côté de la machine à pong. Même certains bars avec une ou deux machines l’avaient pendant une saison. Windjammers est un jeu vidéo d’arcade très amusant. Il nous présente un sport dans lequel nous devons nous lancer un disque volant fou. Aujourd’hui, le jeu peut être trouvé sur d’autres plateformes et même en ligne.

Mais la partie en ligne, comme le jeu vidéo Garou: Mark of the Wolves, est morte. Trouver une correspondance classée ou informelle est très difficile. Mais si ce que nous voulons, c’est jouer contre un ami, c’est très facile. Les pièces peuvent être créées et jouées parfaitement.

Bien que le jeu soit disponible sur d’autres plates-formes, nous jouons sur PlayStation 4. De nos jours, plusieurs jeux vidéo rétro sont à prix réduit. Pour 6 €, vous pouvez obtenir cette pièce d’arcade. Si une fois que vous avez essayé ce Windjammer vous en voulez plus, Windjammers 2 est disponible sur Nintendo Switch et PC avec des graphismes très dans le style de Dotemu, également créateurs de Streets of Rage 4 et plusieurs remakes « cool » de jeux vidéo classiques.