Nous avons fait les nachos au crabe d’Ina Garten, une nouvelle version d’un classique du Super Bowl

Laissez à Ina Garten le soin de préparer des nachos moyens.

Dans son dernier livre de cuisine, «Modern Comfort Food», Garten incorpore un ingrédient spécial qui porte la collation réconfortante à un tout autre niveau.

Une indulgence une fois par an pour moi, les nachos sont quelque chose que j’ai généralement en regardant un match de football. Donc, quand j’ai vu que la recette de Garten contenait un ingrédient haut de gamme – de la viande de crabe géante fraîche – j’ai pensé que cela valait la peine.

Je ne savais pas deux choses: premièrement, la chair de crabe fraîche n’est pas pour les faibles de cœur soucieux de leur portefeuille, et deux, ça vaut vraiment le coup!

« Dois-je regarder un match de football pour manger ces nachos au crabe frais ?? » Garten a écrit sur Instagram samedi. La réponse, bien sûr, est non – mais ils seraient parfaits pour les collations du Super Bowl.

Les ingrédients de ses nachos au crabe frais sont assez bons pour le cours: chips tortilla de maïs jaune, cheddar blanc fraîchement râpé et fromage Monterey Jack, tomates hachées, oignon, avocat, jus de lime, piments jalapeños, oignons verts et piments verts. Qu’est-ce qui prend le dessus? Près d’une livre de crabe géant frais.

Ma propre naïveté d’épicerie m’a gêné lorsque je suis allé au marché métropolitain local et que j’ai découvert qu’une livre de crabe en morceaux coûte… 50 €! Même si j’avais déjà acheté tous les autres ingrédients, je ne pouvais m’engager que pour la moitié de la quantité de crabe, et dépenser 25 € me faisait quand même grimacer. (Un ami sur Facebook m’a récemment dit de vérifier Costco pour un crabe en morceaux à un prix raisonnable, soit 25 € la livre.)

J’ai prévu de réduire de moitié la recette, mais j’ai fini par utiliser la moitié du crabe et je m’en suis tenu aux autres mesures. Vous ajoutez le crabe à un mélange de fromage à la crème, de mayonnaise, de crème sure et de piments. Je craignais que ce ne soit pas assez charnu. Mais l’équilibre, bien que plus crémeux, était en fait bien.

J’ai adoré la suggestion de couches de Garten: déposez les chips, couchez avec le mélange de crabe, ajoutez du fromage et répétez la couche. Une autre touche spéciale: les jalapeños marinés sur la première couche. J’ai utilisé les jalapeños Candy Krisp de Texas Pepper Works et ils ont ajouté une touche sucrée, acidulée et subtilement épicée.

Mon mari ne pouvait pas en avoir assez de ces nachos – même avec la moitié de la quantité suggérée de chair de crabe. Kavita Varma Blanc

Une fois que vous avez cuit les deux couches dans un four à 375 F pendant environ 25 minutes, vous garnissez du mélange de tomates, d’oignon, d’avocat et de jalapeño frais, et servez chaud.

Comme je ne suis en aucun cas un expert, j’ai demandé à mon mari une critique. C’est un nacho partout, peu importe, mais quand je lui ai parlé de cette recette chère, il ne voulait pas les aimer. Il ne pouvait s’empêcher d’entrer pendant des secondes, des tiers et ainsi de suite, déclarant finalement qu’ils valaient chaque centime.