Nous avons fait les fameux biscuits bleus TikTok – et ils sont savoureux aux baies

C’est un cookie accrocheur qui tire sa couleur bleu violacé vibrante d’un ingrédient pas si secret.

La dernière friandise à devenir virale sur TikTok est une friandise aux myrtilles naturellement colorée de la blogueuse culinaire Justine Doiron, qui partage ses recettes sur son blog Justine Snacks et sur TikTok.

Doiron a publié un TikTok avec ses biscuits végétaliens aux myrtilles en mars, et il a attiré beaucoup d’attention parmi les boulangers à domicile: plus de 460000 utilisateurs l’ont regardé et plus de 88000 l’ont aimé.

«J’adore trouver des moyens de préparer des pâtisseries prêtes à l’emploi et créatives», a déclaré Doiron à 45secondes.fr Food. « Mon gros slogan est que je ne respecte pas les règles de la pâtisserie, et ce cookie en est un excellent exemple. Je voulais faire un cookie vibrant et coloré, et il semblait que les myrtilles étaient le meilleur moyen d’y parvenir. »

Doiron, une pescatarienne, a rendu les biscuits végétaliens parce qu’elle aime créer des recettes qui minimisent l’impact.

« Nous avons tellement de chance de vivre dans un monde où nous avons des tonnes d’options qui aident à minimiser notre impact environnemental, donc ma philosophie est: pourquoi ne pas choisir ces options et voter subtilement avec votre portefeuille? » elle a expliqué. «Il ne s’agit pas d’apporter un changement radical à votre vie, mais plutôt de savoir comment, collectivement, nous pouvons tous faire de petits choix pour créer un énorme changement dans le système de transformation des aliments. dernière décennie. »

J’ai essayé la belle de Doiron et recette écologique dans ma propre cuisine, et a fait un baie grosse erreur: mes biscuits n’ont pas atteint la belle teinte bleue de Doiron, que je reproche de ne pas chauffer les myrtilles assez longtemps avant de les combiner avec du beurre végétalien et du sucre.

Ma tentative de biscuits Doiron n’a pas été la plus réussie, ce que je reproche de ne pas chauffer suffisamment les myrtilles avant de les ajouter à la pâte. Terri Peters

Néanmoins, ils étaient délicieux, avec une texture légère et aérée qui fondait dans ma bouche et les saveurs d’un muffin chaud et frais aux bleuets, mais sous forme de biscuit.

L’ajout de pépites de chocolat blanc n’a fait que faire passer le délice viral au niveau supérieur. Que ce soit comme dessert ou pour le petit-déjeuner, vous ne pouvez pas vous tromper avec ces délicieuses friandises (sauf, vous savez, avec toute la couleur).

En ce qui concerne la réaction virale à ses biscuits, Doiron dit que ce n’est pas la première fois qu’elle voit l’une de ses recettes, qui incluent des créations plus colorées comme les muffins au matcha et les biscuits au lait doré, gagner en popularité, mais c’est toujours excitant.

«J’adore le fait que les gens essaient la recette et j’aime voir leurs réactions», a-t-elle déclaré. « Chaque fois que quelqu’un prend une photo et me tague sur Instagram, cela fait ma journée, donc je ne peux vraiment pas me plaindre. »

Obtenez la recette de biscuits aux bleuets de Doiron ici.