Nous avons fait le célèbre gâteau Cinnamon Flop de Reddit – et il est parfait avec du café

C’est comme un gâteau au café – mais plus souple.

Quand Allie Bernhard a demandé à sa grand-mère de déterrer de vieilles recettes de famille, elle ne savait pas trop quoi penser d’une carte de recette détaillant comment faire « Cinnamon Flop ». Bernhard, qui vit à New York, s’est donc rendue au sous-répertoire The Baking pour demander à ses collègues boulangers ce qu’ils pensaient de la recette.

«Nous pensons qu’il a été tapé par mon arrière-grand-mère que nous appelions« Granny Granny »et que j’ai eu la chance de rencontrer avant de mourir», a déclaré Bernhard, ajoutant que Granny Granny était née en 1898. «Elle était une diététicienne et ma mère et moi essayions de déterminer si le raccourcissement était considéré comme sain ou pas à l’époque. «

La version d’Allie Bernhard de son Flop Cinnamon de Granny Granny. Allie Berhnard

D’autres boulangers de Reddit sont intervenus sur le message de Bernhard, expliquant que le gâteau flop est une version plus légère d’un gâteau au café au beurre, la dirigeant vers les flop gâteaux suédois, un produit de boulangerie similaire qui implique de la crème sure et parfois une garniture aux fruits.

Mais la recette de Granny Granny n’utilise que cinq ingrédients principaux: le shortening, le sucre, la farine, la levure chimique et le lait avec une pincée de cannelle et de cassonade sur le dessus.

Après qu’on lui ait suggéré de publier la recette dans le subreddit Old_Recipes, Bernhard a vu sa recette familiale prendre de l’ampleur, avec de nombreux membres du subreddit tentant le flop cannelle à la maison et partageant leurs propres photos.

La recette simple de cinq ingrédients est garnie de cannelle et de cassonade avant la cuisson.

«C’est là que ça a vraiment décollé», a déclaré Bernhard, expliquant que l’excitation entourant la recette était amusante pour sa famille. « En raison de COVID, je n’ai pas pu voir ma grand-mère, alors je voulais trouver un moyen de rester en contact mieux et de partager quelque chose avec elle. Je lui ai demandé si elle pouvait parcourir quelques recettes de famille à partager avec moi. »

J’ai testé la recette de gâteau simple de Granny Granny à la maison, en combinant les quelques ingrédients et en la faisant cuire dans un four à 350 F pendant près d’une heure. Le résultat était une lumière – oserais-je dire disquette? – un gâteau, un croisement entre le gâteau au café et le gâteau des anges. C’était un excellent petit déjeuner à la fois pour mes enfants, qui ont adoré, et pour mon mari et moi, qui avons trouvé que c’était un complément parfait à notre café du matin.

Certains ont comparé la recette de Berhnard à un flop cake suédois, tandis que d’autres ont dit que cela leur rappelait le gâteau au café. Terri Peters

Bernhard a dit qu’elle avait fait la recette si souvent que cela devenait un peu une obsession.

«J’en fais plus aujourd’hui», a-t-elle partagé. «C’est tellement facile et c’est un excellent ‘flop’ léger semblable à un gâteau au café.

« Je me suis référé à cela comme à un simple » flop « et mon partenaire en a peut-être assez que je le dise, mais nous pensons tous que cela a bon goût dans notre maison. »