Nous avons essayé les empanadas surgelées de ‘Selling Sunset’ pour que vous n’ayez pas à le faire

Souvent, travailler dans le journalisme signifie couvrir des histoires sombres et catastrophiques. Mais parfois, nous devons trouver et saisir des occasions d’alléger les choses et de manger un repas aux frais de l’entreprise.

Alors naturellement, quand nous avons vu Emma Hernan shilling ses empanadas surgelées dans la série Netflix « Selling Sunset », nous avons absolument avais pour savoir s’ils étaient bons.

Pour les non-initiés, Hernan est un acteur de la série qui vend apparemment des maisons et fait des affaires. Elle dit que sa famille est également dans le secteur alimentaire et explique dans plusieurs scènes qu’elle a lancé sa propre ligne de mini empanadas végétaliennes.

Il s’est avéré étonnamment difficile de commander les mini empanadas végétaliennes à Los Angeles. Il semble qu’Emma Leigh & Co. soit principalement basée sur la côte Est et dans des magasins là-bas – ou, si vous vivez à l’est du Mississippi, vous pouvez les commander en ligne sur son site Web pour 99,00 € pour 36 mini empanadas.

Nous les avons finalement trouvés disponibles sur le site Web de QVC et avons commandé un paquet de 36 saveurs « mini boeuf ou pizza » pour 63,65 € – ce n’est toujours pas une bonne affaire.

Emma Hernan dans la cinquième saison de « Selling Sunset », dégustant du mezcal au Sagrado Mezcaleria + Kitchen à Los Angeles, où ses empanadas sont au menu. Avec l’aimable autorisation de Netflix

À leur arrivée, 11 jours après la commande, les empanadas ont été scellées dans du polystyrène avec de la neige carbonique à l’intérieur pour les garder au frais. Heureusement, les empanadas sont toutes végétaliennes, nous n’étions donc pas inquiets qu’elles se réchauffent, mais la glace semblait faire l’affaire.

À l’intérieur de la boîte se trouvaient deux petits sacs d’empanadas, chacun contenant environ 20 à l’intérieur. Nous avons supposé que les différents sacs étaient de deux saveurs différentes, d’où le « mini boeuf ou pizza ».

Chaque empanada mesure environ 1,5 pouces de long et, selon les faits nutritionnels, 70 calories chacune. Les instructions disent de les réchauffer au four, dans une friteuse à air chaud ou sur le gril.

Nous les avons d’abord essayés à la maison, en les réchauffant au four, et nous les avons trouvés assez salés (chaque mini empanada contient 150 milligrammes de sodium, selon l’étiquette) et avec un petit arrière-goût de congélation.

Les mini empanadas vegan en question. Samantha Kubota / AUJOURD’HUI

Ils avaient en quelque sorte le goût d’une version végétalienne d’un rouleau de pizza Totino – que vous pouviez acheter ici à Los Angeles pour seulement 6 € le sac pour environ 50 rouleaux.

Nous les avons amenés au bureau et avons forcé nos collègues à nous donner des critiques, ce qui peut se résumer à une écrasante majorité comme « très bien, je suppose ».

Personne n’était notamment impressionné, mais tous ont convenu qu’ils étaient comestibles.

« Ce ne sont pas aussi mauvais que je le pensais », a déclaré un collègue.

« J’étais préparé au pire, mais c’est comme … une poche chaude, mais pas aussi bonne », a déclaré un autre.

Un collègue était frustré de ne pas pouvoir faire la différence entre les deux saveurs qui étaient censées être dans l’emballage.

« Les épices ne donnent pas d’ambiance à la pizza ou au hamburger », a-t-elle déclaré. « C’est inoffensif, mais pourquoi la garniture est-elle si pâteuse ? »

Pour Alex, l’un des auteurs de cette histoire, la pâte farcie végétalienne était similaire à presque toutes les autres expériences lorsqu’il s’agit de manger une empanada qui ne fait pas partie du livre de cuisine de sa famille cubaine : pas tout à fait à la hauteur.

« Je ne sais pas grand-chose sur ‘Selling Sunset’, et bien que je ne pense pas que les empanadas puissent être faites avec du cheeseburger ou de la pizza, je suis resté ouvert d’esprit », a déclaré Alex. « Je n’ai pas l’impression qu’ils aient le goût non plus. Peut-être que d’autres qui n’ont pas mangé ceux de ma mère ou d’Abuela vont adorer ça ? »

Empanadas, une histoire

Dans une scène « Selling Sunset », la membre de la distribution mexicaine américaine Vanessa Villela interroge de manière mémorable les empanadas d’Hernan en général:

« Je sais ce que sont les empanadas et j’adore les empanadas, ne vous méprenez pas. Mais jamais en un million d’années, je n’aurais pensé qu’il pourrait y avoir des empanadas au cheeseburger et des empanadas au crabe », dit-elle. « Ce ne sont même pas des empanadas. »

Alors quoi exactement est une empanada et qui décide de ce qui en est et n’en est pas une ?

Avec ses similitudes avec les calzones, les samoussas et le plat du Moyen-Orient sfiha, les experts culinaires disent qu’il est probable que la tourte savoureuse en demi-croissant ait des origines maures-espagnoles, comme c’est le cas pour la majorité de la cuisine latino-américaine.

Un livre de cuisine espagnol publié par Ruperto de Nola intitulé « Libre del Coch » aurait la première mention imprimée connue des empanadas. Le livre a été écrit vers 1490, deux ans avant que Christophe Colomb ne mène la colonisation des Amériques et plus de cent ans avant que le dernier des Maures ne soit expulsé d’Espagne en 1614.

Aujourd’hui, l’étreinte des empanadas sillonne les cultures européennes, latino-américaines et ibériques. La nourriture est appréciée et, par conséquent, la vision relativement américanisée de Hernan sur le plat a suscité le genre de conversations qui surviennent souvent lorsque les communautés minoritaires sentent que leur culture est exploitée par un étranger.

Il y a une ligne fine entre l’appréciation culinaire et l’appropriation, et certains ont accusé Hernon, qui est blanc, de faire des claquettes sur cette ligne.

Dans un article de Reddit, un utilisateur a exprimé un sentiment similaire en écrivant : « J’ai immédiatement pensé à la gentrification et à l’appropriation culturelle lorsque j’ai entendu ce qu’était son entreprise, mais en fin de compte, elle s’adresse à son public spécifique, donc idc s’ils veulent dépenser de l’argent pour un produit qui n’est similaire que nominalement. »

On ne sait pas où Hernon a puisé son inspiration directe pour les empanadas surgelées, car il n’y a pas une telle reconnaissance sur le site Web de son entreprise. Dans une interview de 2021 avec le magazine Northshore, Hernan a déclaré qu’elle était tombée amoureuse de l’empanada alors qu’elle était à Porto Rico pour un travail de mannequin. Puis, dans une récente interview avec Elite Daily, elle a remercié sa grand-mère, qu’elle a qualifiée de « 100% portugaise », pour l’avoir familiarisée avec le plat.

Un superviseur des communications pour Hernon a refusé de commenter l’affaire à AUJOURD’HUI.

Il y a peut-être des gens qui tomberont amoureux des chaussons végétaliens d’Hernan (et j’espère que ces gens pourront se les payer), mais pour nous, c’est un nada sur les empanadas. Nous nous en tiendrons à les récupérer dans un restaurant local ou à les fabriquer nous-mêmes (voir : les empanadas de Natalie Morales).