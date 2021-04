Nous avons essayé la technique virale du «  bacon tordu  » de TikTok et nous ne reviendrons jamais

Y a-t-il quelque chose de mieux que du bacon? Probablement pas. Mais là est une façon de rendre le bacon encore meilleur qu’il ne l’est déjà.

Il suffit de demander à TikToker Abby Durlewanger (alias @houseofketo). La passion du blogueur alimentaire céto pour le bacon aide les autres à réaliser leurs rêves d’accumuler des assiettes de porc croustillant.

Dans une vidéo sur sa technique de cuisson au «bacon tordu», Durlewanger partage la façon idéale de cuire un paquet entier de bacon sur une seule plaque à pâtisserie.

« Tout ce que vous faites est de prendre une tranche de bacon, et vous commencez juste à la faire tournoyer », dit-elle dans le clip. « Vous le tordez. Vous pouvez le rendre serré ou lâche. »

Pour un bacon plus moelleux, Durlewanger suggère des vrilles plus lâches. Pour une bouchée plus croustillante, tordez le bacon fermement.

Durlewanger a déclaré qu’elle avait perdu 130 livres au cours des cinq dernières années à suivre un régime cétogène – et le bacon a été l’une de ses armes secrètes.

Pour un bacon plus moelleux, optez pour des vrilles plus molles; pour une bouchée plus croustillante, tordez bien le bacon. Terri Peters

«Le bacon est magnifique», m’a-t-elle dit. « Cela peut être une protéine principale, pas toujours une garniture ou un accessoire dans lequel nous emballons nos aliments. C’est aussi une excellente option protéinée pour les personnes qui font du céto, car il a un excellent rapport protéines / graisses, ce qui nous laisse plus rassasié gramme pour gramme. »

Durlewanger a découvert la technique il y a quelques années, lorsqu’elle s’est portée volontaire pour apporter du bacon à une fête dans son gymnase.

«J’avais tellement à faire et cela prenait une éternité», a-t-elle expliqué. « J’ai surpeuplé la casserole et j’ai commencé à les tordre pour qu’elle s’adapte plus et elles ont parfaitement cuit et avaient l’air si amusantes. »

« Je pense que cela fonctionne bien parce que vous pouvez cuire le paquet entier sur la plaque de cuisson et ne pas avoir à vous soucier du chevauchement », a-t-elle poursuivi. « Cela aide également à obtenir juste la quantité parfaite de croquant avec une légère mastication pour faire le bacon parfait. »

Depuis que son hack est devenu viral sur les réseaux sociaux, Durlewanger a vu des gens utiliser les morceaux de bacon tordus comme garniture dans les bloody marys et comme accents sur les planches de charcuterie. Dans sa maison, où son mari, ses enfants et ses chiens suivent tous un régime céto, le bacon est le plus souvent consommé comme collation, sur des salades et des wraps ou comme protéine principale au dîner.

J’ai essayé le hack de bacon de Durlewanger à la maison, en suivant exactement ses instructions, jusqu’à assaisonner une partie des rebondissements avec tout l’assaisonnement pour bagel et en utilisant un assaisonnement de jalapeño et de piment rouge préféré sur l’autre moitié.

Après avoir tordu une livre de bacon et l’avoir laissé traîner dans mon four à 400 F pendant environ 40 minutes, j’ai été récompensé par la perfection du bacon. Chaque tranche était dorée, croustillante et prête à être grignotée.

Quand mon « bacon tordu » est sorti du four, j’ai été d’accord avec Durlewanger: c’était parfait. Terri Peters

Durlewanger recommande un bacon faible en sodium qui ne contient pas de sucre dans les ingrédients, et si vous assaisonnez votre bacon, elle recommande de devenir un peu aventureux avec.

«Le ciel est la limite avec vos saveurs d’assaisonnement», dit-elle. «Nous sommes du Maryland, alors nous aimons un bon bacon Old Bay. Nous avons fait du bacon au citron et au poivre, du bacon au piment de Cayenne, du bacon à l’ail et aux fines herbes, du bacon au jalapeño et tant d’autres combinaisons merveilleuses. Je crois que le bacon est aussi de la viande , donc nous l’assaisonnons de la même manière que n’importe quelle autre viande. «