Nous avons essayé la célèbre recette de fudge gravée sur la pierre tombale d’une grand-mère décédée

C’est une façon super douce pour la famille de Kathryn Andrews – qui s’appelait « Kay » – de se souvenir d’elle : avant sa mort en 2019, Kay a demandé que sa recette de fudge incontournable soit gravée sur sa pierre tombale.

La fille de Kay, Janice Johnson, a récemment partagé l’histoire derrière la pierre tombale unique avec KSTU, expliquant que sa mère était une femme priante qui se souciait profondément des autres. Kay, mère de cinq enfants, écrivait souvent des poèmes et livrait du fudge à ses amis et à sa famille pour les encourager.

Une pierre tombale affiche une recette de Kay’s Fudge dans le cimetière de Logan, le 25 mai 2021, à Logan, dans l’Utah. Todd Tanner / AP

Lorsque Kay est décédée en 2019 à l’âge de 97 ans, elle a été enterrée à côté de son mari, Wade, décédé en 2000. Le couple s’est rencontré alors qu’elle étudiait le stylisme à New York et s’est fiancé quand lui, un capitaine de l’Air Force, est revenu de un déploiement en Allemagne. Ils se sont mariés seulement 18 jours plus tard et ont construit une vie ensemble dans l’Utah – une vie qui comprenait le délicieux fudge de Kay et une passion pour servir les personnes dans le besoin.

Johnson a expliqué que sa mère voulait que la recette soit gravée sur sa pierre tombale comme dernier moyen de partager la friandise avec les autres. Elle a également dit qu’elle avait vu des gens du monde entier préparer et partager la recette de Kay’s Fudge sur Internet, quelque chose qu’elle sait que sa mère adorerait.

Mais la recette originale sur la pierre tombale de Kay comportait une erreur : au lieu d’une cuillère à café de vanille, la pierre demandait une cuillère à soupe, ce que Johnson a dit pourrait entraîner un « fudge qui coule ». La pierre tombale a été récemment mise à jour pour inclure le montant correct.

Les ingrédients simples de Kay’s Fudge : beurre, chocolat, sucre, lait, sel et vanille. Terri Peters

Voici la recette complète du Kay’s Fudge :

2 m². CHOCOLAT

2 SCT. BEURRE

FONDRE À BASSE CHALEUR

INCORPORER 1 TASSE DE LAIT

FAIRE BOUILLIR

3 TASSES DE SUCRE

1 TSP. VANILLE

PINCÉE DE SEL

CUISINER À LA SCÈNE DE BALLE MOLLE

VERSER SUR LA DALLE DE MARBRE

COOL & BEAT & EAT

J’ai essayé de faire la recette de Kay’s Fudge et j’ai beaucoup appris. Alors que les ingrédients semblaient assez simples, les instructions de la recette, qui parlent de choses comme la cuisson du mélange de fudge « au stade du softball » et le versement sur une plaque de marbre, étaient un peu écrasantes pour ce non-confiseur.

Grâce à quelques recherches, j’ai appris qu’un moyen de tester la cuisson du fudge est d’en déposer une cuillerée dans un verre d’eau froide. Lorsque le liquide chocolaté forme une boule malléable en tombant dans l’eau, c’est prêt.

En ce qui concerne la dalle de marbre, j’ai essayé de jeter une partie du fudge sur mon comptoir en granit, mais j’ai trouvé que c’était assez salissant. Au lieu de cela, j’ai versé le mélange restant sur une casserole tapissée de papier parchemin et l’ai laissé prendre.

Ma tentative de Kay’s Fudge, juste avant de verser. Terri Peters

Une fois refroidi, le Kay’s Fudge est délicieux : chocolaté, sucré et légèrement beurré.

Avec le recul, dans ma nervosité à l’idée de trop cuire le fudge, je suis passé trop rapidement à la phase de cuisson, ce qui a rendu ma version un peu gluante et difficile à couper en morceaux de la taille d’une bouchée.

Même ainsi, si je passais une mauvaise journée, un poème de Kay et du fudge allègeraient à coup sûr mon humeur.

Chez 45secondes.fr Food, nous savons que la nourriture est l’un des meilleurs moyens de se connecter avec les autres et de leur montrer de l’amour, et le souhait de départ de Kay de partager sa recette de fudge avec le monde pour toujours n’est pas un meilleur exemple de la puissance d’une friandise sucrée.