Nous avons enfin l’annonce de Total War: Warhammer III

Stratégie, fantaisie et nouvelles races? Donnez-moi vingt, s’il vous plaît. Et surtout si c’est l’annonce de Total War: Warhammer III.

SEGA et The Creative Assembly ont été bons et aujourd’hui, enfin, ils ont publié la bande-annonce du prochain jeu de stratégie de la série Total War. De cette façon, le Annonce de Total War: Warhammer III, la troisième partie de la subsaga qui arrivera plus spectaculaire que jamais et avec de nouvelles courses.

Cette fois, nous devrons affronter le monde du chaos et les quatre puissances ruineuses qui le gouvernent. Nurgle, le Dieu de la peste; Slaanesh, le Dieu de l’excès; Tzeentch, Celui qui change les choses; Oui Khorne, le Dieu du sang et du massacre. Tout le monde cherche une issue et envahit le reste des royaumes.

Mais devant eux, et malgré les différences qui les séparent, ils trouveront deux royaumes puissants: les guerriers de Kislev et le vaste empire du Grand Cathay.

Selon les développeurs eux-mêmes, l’échelle des batailles et l’utilisation des héros ont été améliorées. Ainsi, nous aurons, en plus des factions du chaos, les deux nouvelles qui répondent aux royaumes qui leur font face: Kislev et Cathay. Les deux sont sortis dans la saga dans ce troisième opus qui vise à y mettre un terme épique.

Il n’y a pas encore de date de sortie mais le jeu arrivera cette année sur PC. Nous pouvons le trouver à la fois sur Steam et dans l’Epic Store. En fait, nous pouvons accéder pour le réserver depuis la page officielle ou depuis les plateformes respectives. Cependant, pour le moment, nous n’avons plus d’informations à leur sujet.

À ce rythme de sorties de Total War, nous avons presque autant de jeux de la série que de Musou de Koei Tecmo. Qui gagnera dans ce combat pour obtenir plus de sous-régions du chapeau?