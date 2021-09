« Nous avons échoué »: Simone Biles fond en larmes en racontant les abus sexuels de Nassar

La médaillée d’or olympique Simone Biles, considérée comme l’une des plus grandes gymnastes du monde, a fondu en larmes mercredi alors qu’elle partageait son histoire en tant que survivante des abus sexuels du médecin américain Larry Nassar.

Biles, qui a remporté 25 médailles aux championnats du monde et sept médailles olympiques pour l’équipe des États-Unis, a déclaré dans sa déclaration d’ouverture qu’elle pensait que l’abus s’était produit parce que les organisations créées par le Congrès pour la protéger en tant qu’athlète – USA Gymnastics et le Comité olympique et paralympique des États-Unis – « ont échoué à faire leur travail ».

« Je ne veux pas qu’un autre jeune gymnaste, ou athlète olympique, ou tout autre individu vive l’horreur que moi-même et des centaines d’autres avons endurée avant, pendant et encore aujourd’hui à la suite de l’abus de Larry Nasser », a déclaré Biles, sa voix étouffée par l’émotion.

Son témoignage intervient après qu’un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Justice publié en juillet ait détaillé la mauvaise gestion par le FBI de l’affaire contre Nassar.

Biles a déclaré qu’après avoir lu le rapport, elle a estimé que le FBI « nous a fermé les yeux ».

« Nous avons souffert et continuons de souffrir, car personne au FBI, à l’USAG ou à l’USOPC n’a fait ce qui était nécessaire pour nous protéger », a-t-elle déclaré. « Nous avons échoué et nous méritons des réponses. Nasser est sa place, mais ceux qui lui ont permis de rendre des comptes. S’ils ne le sont pas, je suis convaincu que cela continuera d’arriver à d’autres dans les sports olympiques. »

Le président du comité judiciaire, Dick Durbin, D-Ill., a déclaré mercredi dans sa déclaration d’ouverture que le rapport dépeignait « une image choquante du manquement au devoir du FBI et de l’incompétence flagrante ».

« Le traitement par le FBI de l’affaire Nassar est une tache sur le bureau », a déclaré Durbin.

Dans une autre déclaration d’ouverture, le sénateur Richard Blumemthal, D-Conn., a décrit les abus de Nassar comme « odieux » et « affreux » et a déclaré que cela ne devrait plus jamais se reproduire.

« Il ne fait aucun doute que Larry Nassar était un monstre – un horrible prédateur », a déclaré Blumenthal, ajoutant qu’un rapport du Sénat sur l’enquête se concentrait non seulement sur ces monstres mais sur leurs facilitateurs, « les institutions qui vous ont fait défaut, les écoles comme Michigan State University, USA Gymnastics, les entraîneurs et les entraîneurs. Ils ont tous regardé de l’autre côté.

Le sénateur John Cornyn, R-Texas, a déclaré que les législateurs ne seront pas satisfaits par « des platitudes et de vagues promesses d’amélioration des performances ».

« Si ce monstre a pu continuer à faire du mal à ces femmes et filles après que ses victimes se soient d’abord rendues au FBI, combien d’autres agresseurs ont échappé à la justice ? a demandé Cornyn.

Le membre éminent du comité, le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, a déclaré que les enfants « souffraient inutilement » parce que plusieurs agents dans plusieurs bureaux du FBI « avaient négligé de partager » les allégations contre Nassar avec leurs homologues chargés de l’application des lois.

Grassley a déclaré qu’il travaillait sur une législation pour combler une lacune dans une loi sur le tourisme sexuel que l’inspecteur général a soulignée dans son rapport.

« Cette lacune dans la loi a permis à Nassar d’échapper aux poursuites fédérales pour avoir agressé des enfants lors d’un voyage à l’étranger, et cela ne pourra plus jamais se reproduire », a-t-il déclaré.

En 2017, Nassar a plaidé coupable d’avoir agressé 10 des plus de 265 femmes et filles qui se sont manifestées pour dire qu’elles avaient été agressées. Il purge jusqu’à 175 ans de prison.

La commission judiciaire du Sénat a entendu mercredi le témoignage des gymnastes olympiques Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols et Aly Raisman.

Le directeur du FBI Christopher Wray, qui ne dirigeait pas l’agence lors de l’enquête initiale, et l’inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz devraient également témoigner. Wray devrait décrire les changements qui ont été mis en place pour s’assurer que l’agence mène des enquêtes appropriées sur de telles allégations d’abus sexuels à l’avenir.

