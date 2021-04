Nous avons des frissons en regardant Alicia Keys chanter avec son fils de 10 ans

Pixar T-Shirt Enfant Les Indestructibles 2 - Mode Edna - Gris - 9-10 ans - Gris

Plus de 10 ans après leur dernière apparition sur grand écran, les indestructibles sont de retour ! Pour fêter leurs nouvelles aventures nous avons lancé une collection de merchandising et de vêtements sous licence officielle ! Fabriqué dans un mélange de coton confortable tout doux, ce T-shirt a un col rond et un tombé impeccable. Produit sous licence officielle vous pouvez être sûr de sa qualité ! Et en plus l'imprimé sur le devant est super stylé. Détails : 90% Coton10% PolyesterTee Shirt Indestructibles Un Produit Officiel !Coton qui provient de sources éthiquesCoupe slim, si vous préférez un style plus large veuillez commander une taille au dessus