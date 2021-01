Nous avons déjà une date pour The Elders Scrolls Online: Blackwood

Avec The Elders Scrolls Online: Blackwood, il est clair pour nous que le MMO a encore beaucoup à offrir à ses joueurs.

Les MMO nous appellent avec leur chant de sirène, coupables. Quels que soient vos goûts, vous avez un monde dans lequel plonger. Voulez-vous quelque chose de très fantastique, avec une touche plus colorée? Là, vous avez World of Warcraft. Préférez-vous quelque chose avec une coupe plus réaliste, malgré une myriade d’éléments fantastiques? Eh bien, vous avez The Elder Scrolls Online. Et la vérité est que c’est de ce dernier que nous voulons vous parler, car The Elders Scrolls Online: Blackwood vient de rester.

Ceux d’entre vous qui sont des habitués du titre sauront sans aucun doute l’énorme quantité d’heures que chaque extension peut nous prendre. Et la vérité est que chaque élément que vous ajoutez le rend plus appétissant. C’est le cas, car le Blackwood récemment annoncé semble prêt à donner beaucoup aux joueurs. Après tout, ce nouvel ajout est inclus dans le chapitre de cette année. Autrement dit, nous aurons avec lui plus de 30 heures de missions principales dans lesquelles donner le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, bien sûr, il y aurait toutes ces soumissions qui ajouteraient encore plus de contenu à ce chapitre appétissant. Et c’est aussi cela pour mieux connaître le prince daedrique Mehrunes Dagon.

Ce nouveau chapitre arrivera le 1er juin pour les ordinateurs et le 8 juin pour les consoles. Mais si vous ne pouvez pas attendre, ne vous inquiétez pas, en mars, nous aurons du nouveau contenu sous forme de DLC, car les donjons Flame of Ambition arriveront à cette date pour notre utilisation et notre plaisir. Dans ce cas, les utilisateurs de PC pourront en profiter à partir du 8 mars, tandis que ceux qui voudront l’essayer sur la console devront attendre le 16 mars pour cela. On ne peut pas dire que nous avons de petits Elder Scrolls devant nous, coupables.