Nous avons déjà une date pour Naraka Bladepoint pour Steam

Cette curieuse bataille royale et hack and slash se réchauffent dans une égale mesure. La date de sortie de Naraka Bladepoint sent proche.

L’un des jeux vidéo qui a le plus attiré l’attention ces dernières semaines est Naraka : Bladepoint, le nouveau battle royale qui mise sur un décor oriental et se concentre principalement sur le combat au corps à corps. Maintenant, dans le cadre de l’E3 2021, nous avons enfin connu le Date de Naraka Bladepoint sur PC.

Naraka Bladepoint arrivera sur PC le 12 août. Il faut rappeler que le jeu vidéo a été un succès lors de sa première sur Steam. La bataille royale de 24 Entertainment comptait 120 000 joueurs en bêta ouverte en avril de cette année, un grand triomphe pour le studio. De plus, nous parlons du premier jeu vidéo réalisé avec Unity qui prendra en charge DLSS.

Le jeu vidéo 24 Entertainment regorge d’action, de frénésie et de gameplay très vertical. C’est l’une des batailles royales que les fans de ce genre attendent avec impatience, car elle soulève quelque chose de différent des autres, et elle peut également être une excellente option pour les amateurs de jeux de combat ou de hack and slash.

Le titre mérite notre intérêt et est peut-être la seule bataille royale que les amateurs de Devil May Cry aiment. En revanche, le PC Gaming Show nous laisse des annonces intéressantes, comme du nouveau contenu pour Chivalry 2, ou la surprise que Humankind commence sa bêta fermée à partir d’aujourd’hui.