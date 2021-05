Nous avons déjà une date pour le Family Trainer pour Nintendo Switch

Nintendo T-Shirt Homme Silhouette Bowser Super Mario Nintendo - Gris Clair - XXL - Light Grey

Bowser est le Némésis de Mario depuis le jeu original Super Mario Bros et il a même fait équipe avec les Plombiers dans certains jeux ! Nous l'avons vu vaincu à chaque fois mais ce King Koopa n'abandonne jamais. Ce T-shirt représente la silhouette de Bowser tandis qu'il se bat contre Mario sur ce T-shirt au design exquis qui a été produit sous licence officielle et porte le sceau de qualité Nintendo.Détails :T-shirt 90% Coton et 10% PolyesterCoton tracé éthiquementTaille slim, si vous préférez les T-shirts un peu plus larges, commandez une taille au-dessus.