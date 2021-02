Nous avons déjà une date de sortie pour Roguebook sur PC

Si vous aimez explorer, créer vos propres cartes et cartes oculaires, nous avons déjà une date de sortie de Roguebook sur PC.

Si vous recherchez un titre qui vous invite à explorer un monde en pleine croissance, mais sans trop manger la noix de coco, vous serez peut-être intéressé de savoir que Date de sortie du Roguebook sur PC.

D’accord, avec cette introduction, le titre ne vous a peut-être pas beaucoup vendu. Pero seguro que si os digo que el mapeado que exploremos básicamente lo «creamos» nosotros, y que contamos con combates en los que usamos un buen número de cartas, al estilo de Slay the Spire o SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, la cosa cambia , vérité?

Non? Eh bien, je suis sûr que si nous vous disons que derrière ce travail se trouvent les mains de Richard Gardfield, le créateur de Magic: The Gathering, nous allons sûrement vous convaincre. Et si vous aimez ce style de jeu, Roguebook semble certainement promettre beaucoup.

Le titre nous présente six paires de personnages au choix, chacune avec ses propres jeux de cartes personnalisables au fur et à mesure que nous progressons dans l’histoire, qui varie son environnement à chaque fois que nous affrontons un niveau. La vérité est qu’il prend bonne forme, coupable, car le titre promet une bonne vingtaine d’heures dans un premier temps, pouvant élargir ce spectre si l’on est completitionniste.

Mais assez de vendre ce qui semble être les avantages du jeu. Ici, vous avez appris à connaître une date, et une date vous sera donnée. Roguebook doit sortir sur PC le 24 juin, vous devez donc attendre un peu plus longtemps si vous voulez l’essayer sur les consoles.

Et, au cas où vous n’êtes pas convaincu de l’excellente promotion que nous avons faite ci-dessus, sachez que nous en aurons une démo disponible du 3 au 9 mars du même mois. Donc, vous n’avez aucune excuse pour ne pas essayer.