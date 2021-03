Nous avons déjà une date approximative pour la série animée Splinter Cell

Netflix continue de parier sur l’animation et les jeux vidéo. Nous connaissons maintenant une date approximative pour la série animée Splinter Cell.

Le mois de juin prochain marquera un an depuis l’annonce de la série animée Splinter Cell, connue pour être produite et diffusée sur Netflix. S’il est vrai que rien n’a été connu sur le projet depuis lors, nous connaissons maintenant le date approximative de la série animée Splinter Cell dans lequel il sera publié.

Et tout cela grâce à Derek Kolstad, scénariste de l’animation et qui a révélé de nouveaux détails sur la production. Les épisodes de la série ne dureront pas plus de 30 minutes et la production devrait se terminer dans deux ans.

Dans une interview avec Collider, Kolstad a parlé un peu de la série et des progrès qu’elle a réalisés. Dès le départ, la création a révélé qu’elle se composerait de huit épisodes initiaux, bien qu’il ait ajouté que lui et son équipe et Netflix lui-même prévoyaient d’étendre ce montant à 16 chapitres.

Il a également annoncé que la durée de chaque épisode sera comprise entre 20 et 30 minutes, ce qui est habituel pour une animation mais un chiffre inférieur si on le compare avec la série live-action produite par la plateforme elle-même.

D’autre part, le scénariste a déclaré que la production avait progressé favorablement, bien qu’il ait déclaré qu’il reste encore beaucoup de temps avant de voir la première de la série. En ce qui concerne son rôle d’écrivain, il considère qu’il terminera le scénario dans environ six mois, bien que plus tard, il procédera aux travaux d’animation et de montage.

Si tout va aussi vite que possible, il pense qu’ils peuvent tout préparer dans environ deux ans ou, au mieux, 18 mois. Autrement dit, ce serait jusqu’en 2023 lorsque nous pourrions aspirer à le voir.