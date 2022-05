Nous avons déjà les premières images, et ce sera le nouveau RAZR 2022 pliable de Motorola

Partager

Si toutes les rumeurs s’accordent, le nouveau Moto RAZR 2022 a l’air très bien : design plus raffiné, double caméra et matériel avec les performances les plus élevées possibles.

Motorola continue d’anticiper ses prochains mouvements dans le industrie des smartphoneset s’il y a quelques jours, nous avons vu le nouveau Moto G82, maintenant celui qui apparaît est le renouvellement d’un Moto RAZR pliant qui se présente en filtrant les premières images live de certains de ses prototypes, codés comme Motorola Maven par votre équipe de développement.

On parle évidemment de la troisième génération du pliable par excellence de Motorolaqui est déjà dans les fours de Lenovo avec le même facteur de forme mais un design apparemment beaucoup plus épuré, qui cherchera minimiser la flexion du panneau flexible et offrir une plus grande fonctionnalité pour l’affichage externequi à son tour était déjà beaucoup plus utile que dans l’emblématique Galaxy Z Flip3 de Samsung.

Les collègues de 91mobiles nous en ont parlé, qui sont toujours très attentifs en Inde aux mouvements d’un Motorola qui a beaucoup grandi ces derniers trimestres grâce à un excellent travail avec ses appareils, ce qui va approuver ce nouveau Moto RAZR 2022 avec design mode et l’esprit vaisseau amiral Il semble que son niveau va beaucoup monter.

Le nouveau RAZR de 2022 que Motorola nous prépare a l’air très bien, avec un matériel performant et une finition plus soignée dans laquelle s’intègrent de nouvelles caméras jusqu’à 50 mégapixels et une charnière qui minimise les plis.

Ce sera le prochain best-seller de Motorola : un milieu de gamme abordable avec Snapdragon 695 et écran 120Hz

Pas en vain, l’appareil a été entièrement repensé pour nous montrer une façade plus propre entièrement recouverte de verre noir, abritant un système de caméra double en position horizontale et un écran plus grandce qui nous permettra non seulement de voir les notifications mais aussi d’interagir avec les fonctions les plus basiques du smartphone.

Le facteur de forme est déjà connu, il ne change pas en fait, mais la charnière de ‘type coquille’ recevra également des améliorations pour masquer ou empêcher la flexion du panneau flexibleque nous voyons également dans une autre image bien que dans son cas, il ne nous montre pas trop de détails, seuls les trou pour la caméra interne qui remplace l’ancienne (et laide) entailler du précédent RAZR.

Pour sa part, le le lecteur d’empreintes digitales a été déplacé sur le côté dans une position plus confortable, et l’ensemble plus équilibré en termes de symétries et de construction.

Et qu’en est-il du matériel ? Eh bien cette fois, ce sera de la haute performance, à commencer par le chipset acclamé Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et se terminant par un Panneau AMOLED flexible de 6,7 pouces avec résolution FullHD+qui refroidit à un taux variable allant jusqu’à 120 hertz.

Au milieu, on trouvera également un 8 ou 12 Go de RAMun stockage interne de 256 ou 512 Go et la batterie habituelle de protocoles de connectivité, mettant en vedette dans son cas par 5G et le nouveau Bande ultra-large.

Quant à la photographie, ce qui est présent sera amélioré avec un Caméra interne Omnivision 32 mégapixelsrejoignant deux autres caméras pour le module principal avec un capteur Omnivision OV50A 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 et autofocus à matrice complète et un autre qui combine un macro et ultra grand angle avec 13 mégapixels offrir de la polyvalence.

Ce nouveau Motorola Moto RAZR 2022 devrait être présenté l’été prochain, probablement fin juillet ou début aoûtpremière en Chine en couleur Quartz Noir Oui Bleu tranquille avec un prix qui sera surement beaucoup plus attractif que les précédents RAZR… Oui ça sonne bien!

Plus de détails sur le Motorola qui verra le jour cette année : il y a au moins 19 téléphones en route

Rubriques connexes: Motorola

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂