Nous avons déjà les dates bêta de Babylon’s Fall

Après être revenu au présent il y a quelques temps, Square Enix confirme les dates de bêta de Babylon’s Fall.

Il n’y a pas si longtemps, après une curieuse interruption, Square Enix et Platinum Games ont ré-annoncé l’un des titres qui jouaient le plus depuis longtemps. Et au-delà des critiques portées par certains joueurs, la vérité est que le développement continue son chemin. Maintenant, et comme ils l’avaient prévenu, ils ont donné les dates de la bêta de Babylon’s Fall, et il y en aura plusieurs, puisqu’ils arriveront séparément pour chaque territoire.

La bêta fermée se concentrera sur une première phase sur PC (via Steam) et sera divisée en trois jours. Ou presque que des heures, car bien sûr ça ne va pas donner grand chose à prouver. Les dates et heures sont les suivantes :

29 juillet (de 11h00 à 15h00) – Japon

– Japon 5 août (de 03h00 à 07h00) – Amérique

– Amérique 12 août (19 h à 23 h) – L’Europe 

Cette bêta cherche à tester certains aspects techniques du jeu et c’est pourquoi ils avertissent que les mécanismes seront répétitifs. Autrement dit, il y aura peu de contenu à tester pour le moment. Mais salut! Quelle est la première phase. Dans ce qui suit, les éléments et le contenu seront déverrouillés. De plus, toute personne qui participe à cette phase 1 passera automatiquement en 2 et ainsi de suite.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous êtes déjà un peu en retard. Mais bon, on sait que c’est l’été, qu’on perd la marmite avec les vacances et que la chaleur fait d’allumer le PC un sport à risques selon les jours. Nous vous confirmons donc que vous avez encore le temps de vous mettre dans le pétrin en question. Allez simplement sur la page officielle et regardez si votre compatible prend en charge ce qu’ils demandent ou non.