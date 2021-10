Nous avons déjà le prix de Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Le prix du Nintendo Switch Online + Expansion Pass double la base, mais il contient un contenu inattendu.

Regardez ce que Nintendo aime être alambiqué. Mais avec la question du coût des choses, il semble qu’il soit de plus en plus difficile de lâcher un vêtement. La chose devient telle que dans une présentation aussi improbable qu’on en parle comme Animal Crossing Direct d’aujourd’hui a annoncé le Prix ​​Nintendo Switch Online + Pass d’extension.

Il l’a fait en utilisant un caramelito comme nouveau crochet pour que nous ne pensions pas si mal ce que le service coûtera du nez. Et c’est que nous allons aller au 39,99 €, dans le cas de l’abonnement annuel individuel, ou à 69,99 €, si nous optons pour un membre de la famille. Mais ils nous ajoutent le DLC Animal Crossing qu’ils viennent d’annoncer.

La hausse est considérable, puisque les prix de l’abonnement de base sont de 19,99 € et 34,99 € dans ses deux versions. On parle donc d’une hausse du double de son prix. Il est vrai qu’avec un membre de la famille, chaque compte coûte moins de 10 € par an. Mais ce sera chacun qui décidera si cela vaut la peine de payer plus pour ce que vous proposez. Et cela, pour l’instant, est relativement peu.

Faisons un rappel. Avec ce que nous payons pour Nintendo Switch Online +, nous aurons, en plus de ce que nous avions déjà avec Nintendo Switch Online, les jeux Nintendo 64 et Mega Drive sélectionnés. Petit à petit, d’autres arriveront, mais ce seront les jeux originaux (et dans de nombreux cas en anglais). À cela, il faut ajouter l’annonce que le pack d’extension Animal Crossing New Horizons l’accompagnera également. Au moins tant que nous avons un abonnement actif, bien sûr.

La question obligatoire cette fois serait quelque chose comme « Est-ce que ton rabat n’est pas allé un peu avec le prix, Nintendo ? » Cependant, l’inclusion de ce pack d’extension dans l’abonnement fait apparaître une petite lumière à l’horizon sous la forme d’autres « prix » possibles pour être abonné au service. Mais c’est une illusion que, jusqu’à ce qu’elle soit confirmée, ce n’est que cela. Une illusion. Et cher, soit dit en passant.