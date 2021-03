Nous avons déjà le premier trailer d’Eden Zero, le nouveau Hiro Mashima

Le nouveau projet animé du créateur de Fairy Tail a déjà été vu. C’est la première bande-annonce d’Eden Zero.

Après le succès de Fairy Tail (l’anime, pas son jeu parce que ça…) Hiro Mashima a à peine pris une seule pause. Dès qu’il a terminé son manga le plus populaire, le créateur a lancé son prochain projet en quelques semaines seulement. Et maintenant, un an et demi après la fin du conte de fées, nous avons déjà Remorque Edens Zero.

Cette nouvelle aventure a déjà son premier aperçu vidéo dans lequel on peut voir le travail de Shinji Ishihara en tant que réalisateur de l’anime. Il s’est déjà occupé de Fairy Tail et d’autres projets. De plus, l’animateur de Shokugeki no Soma est en charge de la conception du personnage pour son animation.

Et non, vous ne voyez pas le double. Est-ce que Hiro Mishima aime ça recycler les personnages et changez-les un peu. Parce que, voyons, ne vous laissez pas berner. Le protagoniste est Natsu aux cheveux noirs … Bien sûr, je vous ai déjà dit que l’histoire n’a rien à voir avec elle puisqu’elle se déroule au milieu de l’espace. Les premières minutes peuvent sembler similaires à Rave ou Fairy Tail. Mais dès qu’il prend un peu de rythme, les choses changent.

A également été abandonné, enfin le ouverture. C’est une nouvelle pièce chantée par Takanori Nishikawa et avec le titre de Eden à travers le rugueux. Du côté de fin nous aurons Boken no Vlog (un vlog pour le voyage) de CHICO avec Honeyworks.

L’anime Edens Zero sera diffusé sur les télévisions japonaises le 10 avril. Pour le moment, en Espagne, nous ne savons pas comment cela arrivera officiellement. Au moins en diffusion simultanée depuis que Netflix a annoncé que nous aurons la série tout au long de 2021.