Nous avons déjà la date de sortie de Tales of Arise

Après des retards et des problèmes, nous avons enfin la date de sortie de Tales of Arise.

Cela fait longtemps que Bandai Namco a sorti le dernier jeu de la série Tales of. Depuis, de nombreux changements sont intervenus dans la franchise et, l’un d’entre eux, a été de la laisser reposer un moment pour s’y consacrer dans une nouvelle entrée. Maintenant, enfin, et après plusieurs retards, nous connaissons déjà le Date de sortie de Tales of Arise.

L’entreprise l’a fait connaître à travers ses réseaux sociaux. Ce sera le 10 septembre prochain. Et le même jour aura lieu le lancement de la Xbox One, de la Xbox Series X | S, de la PlayStation 4, de la PlayStation 5 et du PC. Ce sera sur notre territoire puisqu’au Japon, il le fera un jour avant.

Le médium IGN s’est chargé de proposer la bande-annonce en anglais (Famitsu en japonais) qui fait cette annonce et nous laisse plus de détails sur le jeu. Entre autres, deux nouveaux personnages qui peignent pour être des protagonistes.

Nous connaissions déjà les deux principaux protagonistes de la livraison. Shionne et Alphen. Maintenant, avec cette nouvelle bande-annonce, nous en avons vu quelques autres. Celui qui agira comme un guerrier, Rowe, et une fille, Rinwell, qui peint pour contrôler les éléments et la magie. Tous deux de Dahna. Mais il y a plus de personnages à présenter, et certains de Rena.

Comme toujours, les scènes animées, dont il existe d’autres images, seront gérées par Ufotable. De plus, ils ont déjà confirmé que c’est la livraison qui contient le plus de scènes d’anime. Il y a peu.

En outre, Bandai Namco a confirmé que cette fois, ils ont eu « extra » leur a permis d’apporter des améliorations afin que les utilisateurs de la nouvelle génération puissent jouer le titre sans problème. Entre autres choses, le titre sera compatible avec le DualSense. C’est-à-dire que nous ressentirons des différences entre l’utilisation d’un art de la foudre ou d’un art du feu.