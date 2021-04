Nous avons déjà la date de Days Gone sur PC

L’attente est terminée, coupable. Le rendez-vous Days Gone sur PC nous ouvre l’appétit de préparer nos équipes pour le mois de mai.

Quelques semaines après avoir confirmé que le populaire Days Gone pour PS4 sortira sur PC, Sony et Bend Studio ont présenté leur première bande-annonce dans laquelle nous pouvons voir le Days Gone date sur PC.

Également les principales améliorations et changements que cette aventure d’action et de survie connaîtra dans un vaste monde ouvert dominé par des créatures redoutables appelées freakers. De plus, sa date de sortie a été précisée sur Steam et Epic Games Store, où il peut déjà être préacheté pour 49,99 euros / dollars.

Days Gone arrive sur PC avec un taux FPS déverrouillé et des graphismes améliorés. «Les fonctionnalités du PC incluent la prise en charge des moniteurs ultra-larges, le déverrouillage des images par seconde et des graphismes améliorés (niveaux de détail, champ de vision et distance d’apparition de la végétation accrus)«.

Alors lit la description officielle du jeu. Suite? Days Gone sur PC fera ses débuts aux côtés d’autres fonctionnalités supplémentaires telles que le mode Nouveau jeu +, un mode Défi et un autre Survival, ainsi que de nouveaux skins de moto.

Sorti à l’origine en avril 2019, il y a quelques mois, le jeu vidéo Bend Studio a reçu la mise à jour PS5 avec une résolution 4K dynamique et 60 ips, donnant ainsi aux fans la possibilité de revivre l’aventure de Deacon avec des graphismes améliorés.

Cela a été une tendance courante ces derniers mois, avec d’autres excellents jeux PlayStation 4 bénéficiant d’améliorations graphiques sur la nouvelle génération de consoles.

Days Gone est une autre des exclusivités PlayStation qui fait le saut sur PC après Horizon: Zero Dawn ou Dead Stranding. Sony lui-même avait déjà averti il ​​y a quelques semaines que d’autres jeux PlayStation arriveraient sur PC sans donner de noms spécifiques au-delà de ce jeu d’action et de monde ouvert, dont nous savons maintenant qu’il sera mis en vente le 18 mai.