Nous avons déjà la bande-annonce de Tales of Arise from the Tales of Festival

Comme promis, nous avons déjà la bande-annonce Tales of Arise des Tales of Festival. Bien que nous n’ayons toujours pas de date de sortie.

L’événement que Bandai Namco organise pour tous les fans de la saga Tales of a été grandement modifié par la pandémie. Nous avons eu deux dates échelonnées dans le temps et la plupart des annonces nous ont été promises pour la dernière ligne droite. Et puisque ce qui a été promis est une dette, aujourd’hui nous avons pu voir le nouveau Tales of Arise trailer de Tales of Festival.

C’est aussi la première bande-annonce à nous montrer le doublage anglais du jeu. Mais au contraire, cela cache beaucoup, beaucoup plus de choses. Parmi eux, la date de sortie, qui reste inconnue.

Nous ne savons pas non plus, comme cela s’est produit jusqu’au dernier match de la saga, qui seront les compagnons des protagonistes, s’il y en aura en tant que tels. Dans cet aperçu, nous avons revu Alphen et Shionne, et rien d’autre.

Ce que Bandai Namco nous promet, c’est qu’en plus de cette vidéo Tales of Arise, il y aura plus d’informations au printemps. Qui? Eh bien regardez, aucune pensée, car ils sont restés silencieux pendant longtemps avec ce jeu. De plus, pour le moment, nous savons seulement qu’il sortira pour la génération précédente. Autrement dit, pour PS4 et pour Xbox One et PC. Rien sur PS5 ou Xbox Series X | S.

Au moins, le projet est toujours en vie. Et il a été confirmé à nouveau qu’il avait une touche très différente des précédentes. Le développement annuel a été laissé pour se concentrer sur un jeu qui rafraîchit la saga. De nouveaux graphismes, un style plus sombre et plus mature et même avec une bande son qui diffère de ce que nous voyons habituellement.

La question est maintenant de savoir si nous le verrons en 2021 ou devrons-nous attendre? [aún] plus?