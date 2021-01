Nous avons déjà dépassé les objectifs de réchauffement fixés par l’accord de Paris sur le climat, selon une étude

Il est déjà trop tard pour rencontrer le échauffement limite de 3,6 degrés Fahrenheit (2 degrés Celsius) fixée par l’Accord de Paris en 2015, selon une nouvelle étude.

Pourtant, tout n’est pas perdu: il est possible de repousser l’inévitable pendant des siècles, plutôt que des années ou des décennies, si les sociétés agissent rapidement pour réduire les émissions.

Dans la nouvelle étude, publiée le 4 janvier dans la revue Changement climatique de la nature , les chercheurs portent un nouveau regard sur le problème du «réchauffement engagé». Ce terme fait référence à l’idée que le réchauffement déjà en cours et la pollution déjà présente dans l’atmosphère auront des effets en cascade qui rendront le futur plus chaud que le présent, même si tout gaz à effet de serre les émissions se sont arrêtées demain. Les chercheurs ont longtemps pris en compte le réchauffement engagé dans les modèles climatiques, mais le nouveau document a ajouté une boucle de rétroaction positive que les chercheurs appellent «l’effet de modèle» – des changements continus dans les modèles liés à la température de surface de la mer et à la glace de mer qui peuvent être imparables et éroder la planète. capacité à se refroidir sur le long terme. Essentiellement, comme les endroits extrêmement froids en ce moment sont chauds, ils perdront les nuages ​​et la glace de mer qui renvoyaient autrefois la chaleur dans l’espace.

L’Accord de Paris engageait les nations du monde à tenir changement climatique à 3,6 F (2 C) au-dessus des températures préindustrielles. Déjà, le monde est environ 1,8 F (1 C) plus chaud qu’il ne l’était à l’époque préindustrielle, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques . Même si toutes les émissions s’arrêtaient demain, selon l’étude, dans des siècles, les températures mondiales finiront toujours par se réchauffer de 4,1 F (2,3 C) par rapport à l’ère préindustrielle.

« Vous avez une certaine … inertie du réchauffement climatique qui va maintenir le système climatique à se réchauffer, et c’est essentiellement ce que nous calculons », co-auteur de l’étude Andrew Dessler, un climatologue à la Texas A&M University a déclaré à l’Associated Press (AP). « Pensez au système climatique comme le Titanic. Il est difficile de faire tourner le navire quand vous voyez les icebergs. »

Cet article n’est pas encore une science établie, et d’autres chercheurs évalueront les conclusions avant d’arriver à un consensus quant à savoir si Dessler et ses coauteurs ont bien fait leurs calculs, selon l’AP.

Dessler a mis en garde contre les «destructeurs du climat» qui prendraient cela comme une raison pour arrêter d’essayer d’empêcher le réchauffement. Réduire les émissions mondiales nettes de carbone à zéro dès que possible ferait encore une différence significative dans la vie des habitants de la Terre à court et à long terme. Le document n’a pas considéré les impacts potentiels des technologies encore spéculatives proposées pour extraire le carbone de l’atmosphère.

« Si nous ne le faisons pas, nous allons passer à travers (les objectifs climatiques) dans quelques décennies », a déclaré Dessler à l’AP. «C’est vraiment le taux de réchauffement qui rend le changement climatique si terrible. Si nous avons quelques degrés sur 100 000 ans, ce ne serait pas si grave. Nous pouvons y faire face. Mais quelques degrés sur 100 ans, c’est vraiment mauvais. «

Et bien sûr, si les émissions se poursuivent, le pic éventuel de réchauffement sera sensiblement plus élevé que les 4,1 F (2,3 C) que le papier prédit si les émissions cessent demain.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.