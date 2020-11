Nous avons déjà conduit la nouvelle BMW iX3 au France. Le premier SUV 100% électrique de BMW (vidéo)

BMW n’est pas étranger aux véhicules électriques – l’i3 est sur le marché depuis 2013 – mais c’était à la nouvelle BMW iX3 soyez votre premier SUV (ou SAV, en langage BMW) exclusivement motivé par les électrons. Comme son nom l’indique, il est directement lié au X3, héritant de presque tout sauf de la chaîne cinématographique.

A l’extérieur, on distingue peu l’iX3 du reste du X3, mais les plus attentifs remarqueront certainement le double rein, désormais couvert (il n’y a pas de moteur thermique ayant besoin d’air); sur les jantes avant et arrière et les pare-chocs de conception exclusive; détails en bleu, typiques des modèles BMW i (peuvent être gris en option); et, plus subtile, une garde au sol réduite.

À l’intérieur, il sera encore plus difficile de les distinguer, seule la couleur bleue dans certains détails nous donnant des indices que nous sommes dans un X3 différent de celui habituel.

SUV, mais uniquement à propulsion arrière

Les SUV électriques Audi e-tron et Mercedes-Benz EQC ont quatre roues motrices, mais la nouvelle BMW iX3 signifie deux roues motrices – pour mieux faire face à ses archrivals, nous devrons attendre une autre année pour le lancement de la récente et plus grande BMW iX, qui apporte un ensemble de spécifications plus en phase avec ces propositions.

Le nouvel iX3 est le premier de la marque à utiliser la technologie eDrive de cinquième génération (plus facilement évolutive et flexible), réunissant en une seule unité le moteur électrique, la transmission et tous les systèmes électroniques. Dans ce cas précis, la chaîne cinématique est située directement sur l’essieu arrière, qui est également l’essieu moteur.

Le moteur électrique de l’iX3 délivre 286 ch et 400 Nm, assez pour pousser ses 2260 kg jusqu’à 100 km / h en 6,8 s et jusqu’à une vitesse maximale limitée électroniquement de 180 km / h.

Pour alimenter le moteur électrique nous disposons d’une batterie de 80 kWh (71 kWh net), de refroidissement liquide, positionnée sur le plancher de la plateforme et garantissant un centre de gravité plus bas que dans l’autre X3. L’autonomie annoncée est d’environ 460 km.

Au volant

Lors de ce premier et bref contact au France – nous avons pu conduire l’iX3 pendant une heure – nous n’avons pas manqué l’occasion de vous donner les premières impressions au volant de la nouvelle proposition électrique BMW. Accompagnez Guilherme Costa dans ce premier contact dynamique sur le sol national de la nouvelle BMW iX3:

Quand il arrive et combien ça coûte

La nouvelle BMW iX3 ne sera commercialisée au France que l’année prochaine, en février. Le prix débutera à 72 600 euros.