Nous avons complètement manqué cet œuf de Pâques «  Raiders of the Lost Ark  » dans «  Solo: A Star Wars Story  »

Depuis ses débuts à l’écran en 1981, Harrison Ford Indiana Jones est passé de l’hommage aux films de 40 ans avant d’être le film qui a fait honneur. Alors que de nombreux acteurs ont joué des personnages emblématiques, Ford peut avoir le coup de poing le plus impressionnant d’Indiana Jones et de Han Solo. Quand Solo: une histoire de Star Wars créé en 2018, Ron Howard a rendu hommage aux deux personnages dans un subtil œuf de Pâques que de nombreux fans ont manqué.

Un conte de deux personnages

Alors que Ford a eu une longue carrière avec des rôles mémorables, la plupart conviennent que Han Solo et Indiana Jones sont ses plus emblématiques, explique Indiana Jones Wiki. Un jeune qui travaille dur quand George Lucas l’a choisi comme Han Solo, Le charisme naturel de Ford et son penchant pour les lignes sardoniques ont fait de lui un paria parfait dans la galaxie lointaine.

Han Solo est devenu tout autant une partie de la Guerres des étoiles canon comme Luke Skywalker et Darth Vader. Bien qu’il n’ait pas de super pouvoirs, il avait une capacité implacable à sortir indemne de situations tout en étant l’un des meilleurs pilotes de la planète. Lorsque Lucas a décidé de collaborer avec Steven Spielberg sur Indiana Jones, Ford est devenu un choix parfait malgré l’intérêt de Tom Selleck et d’autres hommes de premier plan. Une nouvelle icône est née.

Tout au long des années 1980, Ford est devenu l’or au box-office. Entre trois films d’Indiana Jones et deux Guerres des étoiles films, Ford se vantait du genre de CV que même certains des plus grands frappeurs d’Hollywood pouvaient envier. À ce jour, il reste attaché à tous les deux. Ford a relancé Solo dans le nouveau Guerres des étoiles trilogie. Alors qu’il a enfilé le fouet et le fedora pour la dernière fois en 2008, il est sur le point de le relancer une fois de plus en 2022, malgré l’âge de 80 ans.

Cependant, quand Solo: une histoire de Star Wars sortis en 2018, ils ont dû donner le personnage à un jeune acteur.

Indiana Jones va Solo

Solo est un ajout plutôt tristement célèbre à la galaxie lointaine pour diverses raisons, explique Den of Geek. Initialement conçue par Chris Miller et Phil Lord, la production s’est arrêtée après le licenciement des réalisateurs en raison de différences créatives. Le célèbre réalisateur Ron Howard a pris le relais sur un coup de tête. Cependant, la mauvaise presse résultant du licenciement du réalisateur d’origine a mis le film en désordre avant de recommencer le tournage.

Au moment où il est sorti en salles en 2018, il n’a pas réussi à trouver un écho auprès du public ou des critiques. Beaucoup ont vu l’absence de Ford, dont le charme naturel est difficile à imiter pour les autres acteurs, comme un argument contre lui. Alden Ehrenreich a montré que les côtelettes portaient différents rôles. Mais il n’a pas réussi à capturer l’équilibre que Ford le fait sans effort.

Alors que le film a rapporté près de 400 millions de dollars, cela est dérisoire par rapport aux autres Guerres des étoiles films. La plupart des gens le considèrent comme un ajout inoubliable à la saga légendaire. Cependant, alors que le film avait ses défauts, il a trouvé un moyen passionnant de rendre hommage à l’homme qui a rendu tout cela possible en traversant un pont entre Guerres des étoiles et Indiana Jones.

L’idole dans ‘Indiana Jones et les Raiders of the Lost Ark’

L’idole de fertilité Chachapoyan était l’artefact qui a déclenché les aventures d’Indiana Jones. Bien qu’ils soient pour la plupart superflus à l’intrigue du film, les premiers moments où il risque sa vie, échappe à un rocher géant et se fait traquer par des indigènes en colère déclenchent les aventures de la franchise. Depuis lors, l’idole est devenue un morceau de culture pop, avec des apparitions dans plusieurs autres franchises comme Star Trek.

Cependant, certains téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué que l’idole avait un camée Solo. Lors d’une scène où Ehrenreich et sa co-star Woody Harrelson sont assis sur un canapé, vous pouvez voir l’idole sur une table. Pour rendre les choses lourdes, la table possède également un crâne de cristal, une référence au quatrième film de la franchise.

C’est un moment clignotant et vous l’avez manqué, et comme l’un des moins populaires Guerres des étoiles films, beaucoup l’ont fait. Cependant, en incluant l’idole du film, le pont entre les œuvres les plus célèbres de George Lucas se développe encore plus. La mythologie qui l’entoure devient plus excitante à chaque fois qu’une nouvelle histoire se déroule.