Nous avons besoin d’un jeu vidéo Jurassic Park Survival Horror

parc jurassique est, en plus d’être mon film préféré de tous les temps, l’un des plus grands films de tous les temps. Celui qui a inspiré une franchise de plusieurs milliards de dollars qui continue de s’étendre à ce jour. Bien que les suites aient été mitigées, c’est un monde propice à l’opportunité. Les dinosaures et les humains ne se mélangent pas bien. Rassembler l’homme et les bêtes préhistoriques aboutit à un désastre, souvent avec des résultats horribles. Cela étant, il est tout à fait déconcertant pour moi de ne pas encore se voir offrir un jeu vidéo d’horreur de survie dans ce monde.

Les jeux vidéo font partie de la franchise Jurassic Park depuis les tout débuts. Beaucoup d’entre nous ont probablement de bons souvenirs de jouer au jeu de liaison pour le blockbuster original de Steven Spielberg sur la NES et / ou Sega en 1993. Mais les jeux vidéo ont parcouru un long chemin depuis lors. Nous sommes récemment entrés dans la prochaine génération avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X sur le marché. Donc, autant de plaisir que certains d’entre nous auraient pu avoir avec ces premiers jeux 2D, il y a beaucoup d’occasions de tirer le meilleur parti d’un jeu haute définition basé sur une histoire se déroulant dans cet univers.

Un sentiment d’émerveillement a été infusé dans le parc jurassique films, avec un sentiment de danger et d’aventure. Mais, parfois, cela s’est transformé en pure horreur. La scène « ne va pas dans les hautes herbes » de Le monde perdu. L’ouverture à froid de l’adaptation originale de Michael Crichton en 1993 qui a tout déclenché. Imaginez simplement être échoué sur une île avec des animaux préhistoriques qui, à toutes fins utiles pour des humains non préparés, sont des machines à tuer bien huilées. Ce monde est mûr pour une aventure d’horreur de survie à part entière. Et si les gens restaient sur l’île après la catastrophe du film original? Comment se défendraient-ils? Comment navigueraient-ils dans le danger et tout pour obtenir de l’aide? Imaginez être à la place de cette personne, devoir naviguer prudemment dans Isla Nublar sans se faire tuer par un dinosaure.

Jeux vidéo d’horreur, comme Resident Evil, par exemple, fonctionnent si bien parce que le joueur a le contrôle. Ils sont plongés dans le danger. Il ne s’agit pas seulement de regarder l’horreur se produire. C’est une participation active. Fusionner ce concept avec les horreurs inhérentes à la parc jurassique l’univers semble être une évidence. Surtout à une époque où les studios font tout ce qu’ils peuvent pour exploiter les franchises sous de multiples formes de médias. Regardez ce que fait Netflix Jurassic World: Camp Crétacé. Un jeu d’horreur de survie est une autre façon de s’y prendre.

Cela ne veut pas dire que des tentatives n’ont pas été faites au fil des ans pour faire quelque chose de plus avec parc jurassique dans l’arène du jeu vidéo. Il y en a. C’est juste que beaucoup d’entre eux ont été, au mieux, décents (Jurassic Park: le jeu) et, au pire, carrément terrible (Jurassic Park III: le facteur ADN). Mais des améliorations ont été apportées plus récemment. Monde jurassique: évolution est sorti en 2018 et c’était, à bien des égards, le jeu que les fans attendaient depuis longtemps pour jouer. Aimer Jurassic Park: opération Genesis avant lui, ce constructeur de parc à thème, qui est essentiellement Zoo Tycoon avec des dinosaures, vous permet de construire et d’exploiter votre propre version de Disneyland remplie de dinosaures. C’est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, des jeux JP jamais produits.

Tandis que Évolution fait beaucoup pour essayer de tisser dans un récit, en particulier avec certains des DLC, c’était toujours un simulateur de parc à thème. Ce n’était pas un jeu basé sur une histoire. Cela n’a pas mis le joueur dans la peau de quelqu’un qui s’occupe directement de ces dinosaures de manière rapprochée et sale. Le plus grand swing (et miss) à cet égard est venu avec le tristement célèbre Intrus. Le jeu à la première personne est sorti en 1998 et a servi de suite à 1997 Le monde perdu. C’était, sur le papier, une excellente idée, mais qui était en avance sur son temps. C’était un gâchis glitch à l’arrivée et la technologie de l’époque ne pouvait tout simplement pas gérer l’ambition contenue à l’intérieur. Tout comme le parc à thème original de John Hammond. Mais la technologie est là maintenant. Les jeux vidéo ne sont pas seulement des réalisations techniquement merveilleuses dans de nombreux cas, mais ils sont également une source de narration formidable. Et ils peuvent servir de brillants ajouts aux univers établis.

Star Wars: Ordre déchu des Jedi est un exemple haut de gamme d’un jeu vidéo récent qui a raconté une histoire, à l’intérieur du canon de cette franchise, qui a incroyablement bien fonctionné, en plus de constituer une expérience formidable pour le joueur. Universal pourrait, en théorie, faire équipe avec un studio de jeux vidéo de premier plan et faire quelque chose de similaire avec parc jurassique/Monde jurassique. Sans aucun doute, il ne serait pas difficile de trouver un partenaire créatif pour une telle entreprise.

Bien sûr, nous avions Crise de Dino dans les années 90 (un autre jeu qui demande un redémarrage / remastering moderne d’ailleurs). Oui, parc jurassique a eu plus de quelques jeux vidéo en son temps. Mais ce code n’a pas encore été déchiffré. C’est un code qui mérite d’être déchiffré. De préférence, selon l’humble avis d’un fan, avec un thème d’horreur à l’esprit.

Sujets: Jurassic Park, Jurassic World, Jeux vidéo

