Nous aurons une édition physique de Tormented Souls

L’édition physique de Tormented Souls est disponible pour toutes les plateformes. Vous pouvez sentir la terreur entre sa boîte et son disque en plastique.

Si vous aimez avoir peur et que vous êtes fans des plus anciens jeux d’horreur, faites attention. Survival horror inspiré des classiques Resident Evil et Silent Hill ont annoncé leurs rampes de lancement. La édition physique de Tormented Souls sera publié sur Nintendo Switch et PlayStation 5.

Il arrivera en Espagne par la main du distributeur espagnol Meridiem Games. PQube a confirmé que le jeu sera lancé en 2021, à une date précise à confirmer, sur PS5, Xbox Series X, sur l’hybride Nintendo et PC. Au début, il semblait que le titre sortirait sur PS4 et Xbox One, mais tout indique que ce ne sera pas comme ça, puisque ces plates-formes ne sont pas reflétées sur le site officiel du jeu vidéo, ce qui indique qu’il n’atteindra pas leur.

Les créateurs du jeu vidéo ont commenté dans une interview quelles applications des fonctionnalités PS5 DualSense pourraient être dans un jeu d’horreur. Ils ont même dit que nous sentirions des araignées sur nos doigts, même si le plus drôle est que quand ils ont dit cela, on ne savait pas que le titre atteindrait cette plateforme.

L’ont-ils dit parce qu’ils en faisaient déjà l’expérience?

Tormented Souls n’est pas seulement inspiré par les classiques, mais utilise certains des mécanismes les plus mythiques, tels que la caméra fixe, quelque chose qui ne manquera pas d’attirer l’attention des amateurs de ces jeux.

Nous avons récemment lancé le jeu vidéo Dawn of Fear, qui a également partiellement sauvé cette fonctionnalité, un jeu dont vous pouvez vous rappeler notre analyse.