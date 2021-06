Nous aurons une démo de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Si vous recherchez celui de chevaucher des monstres comme s’il n’y avait pas de lendemain, attention à la démo de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Nous savons que vous aimez beaucoup tuer et tuer des monstres, coupables. Vous nous l’avez montré à chaque chasse à Monster Hunter Rise. Cependant, il est temps de changer un peu de décor : il est temps de les chevaucher au lieu de les chasser. Et pour cela le Démonstration de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Il nous va comme un gant.

L’E3 ne pouvait pas nous laisser sans notre dose de monstres, c’était clair, et la vérité est que la vidéo qu’ils nous ont montrée avec le contenu de l’histoire nous a beaucoup appelés. Cependant, nous savons que, comme nous, vous êtes un peu impatient, et peu importe l’histoire qu’ils vous montrent, ce que vous voulez, c’est l’essayer sur vos viandes.

C’est pourquoi la démo, comme on dit, va vous laisser plus à l’aise qu’un buisson. Cette démo sortira sur Nintendo Switch le 25 juin, et attention, comme dans le premier titre on va pouvoir transférer les données envoyées vers le jeu original.

Mais attention, ce n’est pas la seule chose qui a été annoncée. Pensiez-vous que son partenaire Canyne n’allait pas faire son apparition ? Vu son rôle dans Monster Hunter Rise, ce serait presque un sacrilège. Ainsi, le Canyne fera une apparition en tant que DLC.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arrive sur Nintendo Switch le 9 juillet. Envie de changer le point de vue du chasseur, coupable ?