Nous aurons un nouvel anime Digimon d’ici 2021 et un film un jour

Film et anime Digimon pour 2021. Ce sont les grandes annonces du DigiFest 2021.

Nous sommes toujours au milieu de la nouvelle aventure Digimon Adventure mais les responsables du monde numérique n’ont pas voulu manquer l’occasion d’annoncer un nouvel anime Digimon pour 2021. Eh bien, comme nous sommes, un film de plus.

Ce qui a le plus attiré l’attention, c’est que les Japonais ont déjà prêt leur dixième série animée dans le monde numérique. Cette fois, il s’appellera Digimon Ghost Game et sa première est prévue pour la prochaine saison d’automne. Vraisemblablement, nous le verrons si ce n’est après l’aventure Digimon actuelle, peu de temps après.

Nous n’avons presque rien d’autre de cet anime. Nous n’avons vu qu’une affiche promotionnelle avec les trois protagonistes et leurs digimon respectifs. Et oui, il y a des visages « familiers ». Plus précisément, les trois petits monstres numériques vus sont Gammamon, Jellymon et Angoramon. Quant aux protagonistes, honnêtement, « ni papa ».

Nouvelle série télévisée animée 👻DIGIMON GHOST GAME👻 annoncée à DigiFes 2021 !

Les nouveaux Digimon principaux de la série sont également révélés, Gammamon, Jellymon et Angoramon. À venir plus tard en 2021! Restez à l’écoute pour plus de détails. #Digimon ✨ https : //t.co/lkjeVFfwLo pic.twitter.com/6xkWhAGFAz – Animation Toei (@ToeiAnimation) 2 août 2021

Il n’y a aucune intrigue ou quoi que ce soit qui nous rapproche de l’endroit où cette série sera située ou si elle sera liée au film Last Evolution Kizuna ou à la série Digimon Adventure (la nouvelle). Il sera donc temps d’attendre.

Les « seconds garçons » sont de retour

L’autre annonce que nous a laissé ce DigiFest 2021 est le retour des enfants élus de la deuxième saison. C’est-à-dire ceux de Digimon 02. Cette fois le protagonisme retombera sur Davis (Daisuke), qui était le leader de ce deuxième lot d’anime.

Cependant, la réapparition des enfants choisis se fera sous le format d’un film, pas d’une série animée. Et celui-ci n’a ni affiche ni date de sortie. Donc si avec l’autre on a peu de chemin à faire, avec ça il semble qu’on va aller un peu plus loin.

Les seuls noms mentionnés sont jusqu’à présent ceux de Tomohisa Taguchi Oui Akatsuki Yamatoya respectivement réalisateur et scénariste. Ce sont les mêmes qui ont réalisé le film Digimon : Last Evolution Kizuna. On peut donc s’attendre à quelque chose de similaire ou, du moins, à la même coupe.