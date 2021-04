Nous aurons «  The Witcher  » en 2021: Netflix confirme la première de la saison 2, qui adaptera «  Le sang des elfes  »

Netflix a célébré avec une courte vidéo que nous aurons la saison 2 de «The Witcher» en 2021. C’était quelque chose qui était plus ou moins tenu pour acquis (d’autant plus que, sans les retards de la pandémie, il aurait dû sortir des mois il y a), mais il est déjà officiel qu’il arrivera cette année. La base de cette nouvelle saison sera « Le sang des elfes », le premier roman de Geralt of Rivia après la première promenade d’histoires courtes.

L’annonce intervient quelques jours après l’annonce de nouveaux ajouts à la distribution. Bien sûr, Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan répètent les projecteurs, mais ils sont rejoints par Kristofer Hivju (connu sous le nom de Tormund dans «Game of Thrones»), Adjoa Andoh, Cassie Clare, Liz Carr et Simon Callow.

1200 personnes pour donner vie à « The Witcher »

Dans la vidéo le showrunner Lauren Schmidt Hissrich détaille quelques informations sur cette deuxième saison, l’une des plus ambitieuses de l’histoire de Netflix. Parle de 1200 personnes dans l’équipe, 89 acteurs et actrices dans le casting et un total de 158 jours de tournage. De plus, il dit qu’il y avait deux ou trois équipes filmant simultanément, parfois à l’extérieur et dans des conditions météorologiques très défavorables.

La confirmation de « Sang des elfes » comme base de la deuxième saison confirme les soupçons qu’au moins à son départ il comptera le séjour et l’entraînement de Geralt et Ciri de Kaer Morhen. Cela montre aussi plus ou moins clairement que la structure de la saison n’est peut-être pas aussi épisodique que dans la première, où nous avons vu presque une succession d’histoires isolées avec seulement un léger fil de connexion entre elles.