Nous aurons Sephiroth dans Super Smash Bros.Ultimate

Le jeu de combat de Nintendo n’a jamais été censé être un souvenir, et avec l’inclusion de Sephiroth dans Super Smash Bros.Ultimate, cela le prouve.

Lorsque Nintendo a annoncé l’après-midi avant les Game Awards que nous aurions un nouveau personnage pour Smash, Internet s’est déchaîné. Qui serait le gracieux? Un personnage Fortnite arriverait-il vraiment? Le très acclamé Golden Sun reviendrait-il à la vue avec un personnage jouable dans ce titre? Eh bien non et non, coupable, bien que le truc soit RPG. Nous ne nions pas que nous sommes tous abasourdis quand nous voyons Sephiroth dans Super Smash Bros.Ultimate.

Et plus que nous allons rester dans le jeu, vraiment. Le méchant par excellence de Final Fantasy VII est sans aucun doute une surprise pour les habitants et les étrangers, mais la vérité est que nous ne pouvons pas dire qu’il est faux dans le titre. Nous l’avons presque voulu. Encore plus si l’on tient compte du fait qu’il viendra avec sa chanson bien-aimée et très célèbre One Winged Angel sous l’aile. Mais ce n’est pas seulement nous qui disons que c’est cool, vous pouvez aussi le dire. Nous laissons la bande-annonce à vous pour juger par vous-même:

Reste à voir si, quand il s’agit de le jouer, il semble aussi fluide et intéressant qu’il est montré ici. Les dernières inclusions de Smash étaient certes assez… curieuses, donc cette somme apporte un peu d’équilibre à la question. Détesterons-nous Sephiroth ou l’aimerons-nous?