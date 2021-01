Nous aurons la moustache de Toppo dans Dragon Ball Xenoverse 2

Qu’on ne dise pas que Bandai Namco ne donne pas de contenu à son jeu. Que nous verrons Toppo dans Dragon Ball Xenoverse 2 avec la prochaine mise à jour.

L’un des jeux que Bandai Namco met le plus à jour est le dernier Xenoverse. Celui-ci, bien qu’il ait été lancé en 2016, reçoit toujours du contenu gratuit, de nouveaux personnages, des cadeaux et des médailles. Et c’est le cas aujourd’hui puisqu’avec la mise à jour 12 on peut jouez avec Toppo dans Dragon Ball Xenoverse 2.

Le personnage, l’un des plus forts du tournoi Dragon Ball Super power et bien sûr celui avec le plus de moustache de tous, arrivera dans le jeu ce printemps. Cela viendra de la main de Pikkon, qui a été annoncé avant la fin de l’année. Ce qui signifie que nous aurons l’un des grands combattants de «l’autre monde» avec le candidat au Dieu de la destruction de l’univers 11. Un bon couple.

La mise à jour, dont le magazine japonais V-Jump a bien rendu compte, n’a pas de date exacte pour le moment. Il devrait arriver tout au long de ce printemps sur toutes les consoles et il le ferait avec quelques nouveaux éléments, bien qu’ils soient plutôt anecdotiques et de collection. Voici quelques nouveaux chiffres pour le Colisée et plus de contenu. Cela comprendra plus de missions d’experts, un nouveau défi pour ceux qui imparfait les amoureux de la merde. Pas comme un serviteur, qui se noie dans les combats d’ouverture.

Dragon Ball Xenoverse 2 a été mis en vente en 2016 et est maintenant disponible pour toutes les consoles vivantes. Autrement dit, pour PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC et même pour Google Stadia. Par extension, les nouvelles consoles de Sony et Microsoft vous permettent également d’y jouer grâce à la rétrocompatibilité. Bravo pour elle.